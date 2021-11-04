Netflix超紅影集《怪奇物語》遊戲上線囉！一共5款目前僅開放Android系統

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）Netflix週二（2日）推出了五款遊戲，用戶可以在手機應用程式上體驗和影集《怪奇物語》有關的復古遊戲，不過目前僅開放Android系統的手機與平板遊玩。

根據外媒，Netflix於今年年中曾傳出要發行手機遊戲之消息，果真近期在其應用程式上下方就可以看到新的分類「Netlifx Game」，其中包含5款遊戲，分別為《Stranger Things: 1984》、《Stranger Things 3: The Game》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》以及《Teeter Up》。

Netflix執行長里德‧ 哈斯汀（Reed Hastings）曾表示，Netflix期盼能藉此提高原用戶的黏著度，同時讓更多非用戶下載Netflix應用程式，以解決用戶成長趨緩的問題。

不過這次首波推出的遊戲中，並不包含今年九月爆紅的超夯生存影集《魷魚遊戲》以及知名科技影集《黑鏡》，這也讓不少粉絲仍處在期待當中。根據Netflix的一份聲明指出，不論是簡單的日常遊戲，或是故事型沉浸式的遊戲，Netflix都希望建構一個能提供每個人遊戲的圖書館。

Netflix表示，其2億用戶中的所有Android的使用者都可以免費遊玩這些遊戲，且無需廣告、額外費用或應用程式內購買，不過目前Netflix仍未公布遊戲何時可供iPhone使用者遊玩。

Netflix應用程式中已開放Android系統玩遊戲。（圖/Netflix）