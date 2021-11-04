新北唯一 嫣紅鵝強勢回歸！顛覆粵菜框架！青雅中餐廳嫣紅鵝再升級逾80種吃法 滿足饕客味蕾

因疫情期間，台北新板希爾頓酒店館內３樓的青雅中餐廳為維護餐點品質，於今年五月暫停供應招牌菜「嫣紅鵝」。近半年時間，因應消費者不斷敲碗期盼，即日起將招牌菜「嫣紅鵝」再度回歸囉！此外，青雅中餐廳為回饋饕客支持與喜愛，除了原本的「嫣紅鵝．兩吃」原價4380元+10％，僅要再多加300元，即可享用到第三吃的料理。「嫣紅鵝」料理製作繁瑣，需提前三日預訂。青雅中餐廳訂位專線：02-2958-3975。更多詳細菜單，請上官網查詢https://is.gd/2aPT85。

青雅必點「嫣紅燒鵝」！ 兩張千元五倍振興券加價百元即可享用

特製龍眼木窯燒！5公斤「嫣紅燒鵝」上桌 6人吃也很可以

台北新板希爾頓酒店館內3樓青雅中餐廳曾榮獲第十屆亞太年度餐飲金獎一舉拿下「十大餐飲名店」、「十大名菜名點」等大獎，為飯店業的最大贏家。其中「十大名菜名點」得獎的料理為「嫣紅燒鵝」，青雅餐飲團隊選用台灣雲林及屏東在地飼養近三個月大的白羅曼鵝種，重達5公斤，搭配主廚獨家秘方以龍眼木燒烤而成，以窯爐取代烤箱，在烹調過程中利用天然龍眼木質的薰香滲入肉質，甫上桌即能聞到淡雅清香，一入口鵝肉軟嫩適中的口感，散發細微的香甜滋味。

「嫣紅燒鵝」此次強勢回歸，除了第一吃的片皮鵝附全麥餅皮外，也祭出現切鵝腿，經過龍眼木的窯烤烹調後，扎實的鵝腿充滿鮮味和肉汁，讓饕客吮指回味。第二吃也提供多達六種選項，其中首推「陳皮鵝骨湯泡飯」以陳皮、美白菇和鵝骨一同熬煮多時，此道料理最大特色為在開動前，由服務人員倒入響米，倒入後猶如炮竹般、發出響亮聲響，炸過的響米略帶有嚼勁、同時吸飽湯汁，讓消費者在冬天也能獲得雙重饗受。第三吃則推薦「黑椒七彩炒鴨絲」以彩椒、洋蔥、韭黃、銀芽等食材搭配軟嫩的鴨絲及特選黑椒香氣、十分開胃。

主廚除了推出三吃料理外，也再研發9種配料搭配出81種吃法。保留傳統甜麵醬、蔥段及小黃瓜外，創意的配料此次也一同加入9宮格的中，從甜菜根、蘋果絲到解膩的紅梅醬，甚至是配菜的柚香蘿蔔、自製百香果皆在此次配料中，可隨個人喜好口味隨意搭配品嚐。原價4380元+10％，僅要再多加300元，即可享用到第三吃的料理。另外，即日起平日可使用五倍振興券優惠，凡預訂「嫣紅鵝」，使用兩張千元五倍振興券，再加價818元即可體驗「嫣紅鵝．兩吃」。

青雅中餐廳以淡雅舒適綠色做為空間色調，融合琴、棋、書、畫四種古藝的裝潢元素，營造出清幽靜謐的氛圍，復刻東方古典藝術裝飾物，創造獨立卻又若隱若現的延續性美學，每個角落都是風景、每個轉身中都能瞥見新東方風格意象。向來都是大台北地區消費者聚餐、宴客的最佳選擇。