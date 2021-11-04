慕軒飯店2021秋季線上旅展開跑　海陸饗宴、歐陸半自助餐券 年終回饋4.7折690元起

隨著疫情狀況回穩，最適合著手安排出外品嚐美食或來趟都會輕旅行！慕軒飯店年終回饋消費者，即日起至11月21日推出秋季線上旅展活動，海陸雙人套餐、半自助餐券只要690元起，住宿券則與集團旗下全台五館和逸飯店共同推出聯合住宿券2,500元(均含早餐)，首次提供買十送一優惠，只要購買一張住宿券再加1,000元，即可下榻2018-2020年連續三年榮獲台北米其林指南推薦旅宿的慕軒飯店，品味城市旅居的悠閒自在。國泰飯店觀光事業線上旅展：https://lihi1.com/QQF7X

位於台北市敦化南路優越黃金區位的慕軒飯店，本次力薦GUSTOSO義大利餐廳「海陸總匯雙人套餐券」每張3,280元(6.5折)，還可享買五送一優惠，食客可恣意品嘗12盎司美國安格斯肋眼牛排、整尾法式莫爾內焗龍蝦及起源美國紐奧良的洛克菲勒焗牡蠣4顆，搭配炭烤時蔬、手工麵包、精選湯品、主廚沙拉與甜點，CP值爆表！「68盎司戰斧牛排四人分享餐」4,980元(4.8折)也享買五送一，選用整塊美國安格斯黑牛，為確保品質以手工分切只取中段使用，經溼式熟成後直火對決只用海鹽與胡椒調味，主廚並在炭烤台擺上蘋果木、相思木等增添肉品熏香氣息，純粹原味牛排可搭配芥末籽、馬爾頓鹽與牛骨肉汁一起享用。另外，每年熱銷萬張的「GUSTOSO & URBAN331餐飲通用券」690元(最高4.7折)，今年增加可兌換的品項，GUSTOSO餐廳可使用歐陸半自助式套餐、自助式早餐兩客、風味烤雞與披薩組，URBAN331酒吧則可選商業午餐兩客、季節生乳捲兩組或6吋法式香緹蛋糕，使用兩張券還可至GUSTOSO大啖晚間牛排套餐，方便消費者彈性運用。