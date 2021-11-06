〈時評〉個人英雄主義症候群

國家人權博物館今年3月20日在白色恐怖景美紀念園區，辦理110年威權統治下政治受難者追思紀念會，與會者在白色恐怖受難者錄名紀念碑上放置鮮花... 國家人權博物館今年3月20日在白色恐怖景美紀念園區，辦理110年威權統治下政治受難者追思紀念會，與會者在白色恐怖受難者錄名紀念碑上放置鮮花致意。 中央社檔案照片

邇來，由於民進黨籍立委黃國書曾當多年情治單位「線民」 的往事曝光，在台灣政壇頗激起一陣漣漪。一時之間， 時空彷彿回到「線民」就在你／妳身邊的白色恐怖年代！

民進黨前「大老」施明德跳出來指稱：當年美麗島事件， 辯護律師幾乎都是特務，所有的辯護律師裡， 只認識其初中同學尤清；前副總統呂秀蓮則對媒體記者表示： 美麗島律師團她只相信3個，除了哥哥呂傳勝， 還有她的辯護律師之一鄭冠禮及前總統陳水扁。反之， 美麗島案發生時擔任被告林義雄秘書的立委田秋堇，向記者表述的， 是迥然不同的「美麗島律師團是在被告親友們奔波下才組成， 當時被關的施明德並不知道過程有多艱辛， 律師團與家屬們承受多少壓力」！

在那個是非道德被極度扭曲的風聲鶴唳年代， 美麗島被告們在牢內懷疑這、懷疑那（ 在獄卒嚴密監控下應該不是聽到這或看到那），都是合理的懷疑， 可惜，一如「亡鈇意鄰」的古文所描繪的， 合理的懷疑不能也不會等於證據、事實！被關在黑牢裡的被告們， 除了猜測、顧忌、懷疑、防備，能做、能肯定的其實不多；真相， 只有特務當局與各個辯論律師自己最知道！

所以，施明德與呂秀蓮的控訴，是恩將仇報、親痛仇快的丟泥巴， 還是翻轉歷史的震撼彈，定論恐怕還言之過早， 甚至可能成為永久的懸案！？

倒是有一個讓人扼腕太息的題外話，不得不在此一提──

當年，以先知先覺之姿，因挑戰「黨國」體制而走進監獄的英雄／ 英雌們，在戴著光榮的印記走出黑牢後， 有人從此遠離政治的是非圈， 有人在政黨輪替後退居幕後或歸隱山林，可惜是可惜， 至少沒有壞了個人的名節！

然而，有些充滿舍我其誰的英雄主義色彩者， 似乎在掌聲中迷失自我、在自我膨脹中耐不住寂寞！ 是以雖然知道感恩的台灣選民，已經一再以選票給予肯定， 雖然這些選民沒一個是害其坐牢的共犯或線民，可這些英雄們， 卻彷彿認為選民們永遠虧欠他／她似的！ 當選民因彈性疲乏而掌聲漸稀後，這些「前英雄」還動不動「 想當年（而非想現在、未來）」，老是對質疑者質疑「 我當年因對抗衝撞『黨國』坐黑牢時，你／妳在那裡？」

最不堪的是，為了尋回掌聲，連長期胡作非為、 惡性不改的殖民者及其徒眾搭建的舞台，「前英雄」 照樣興沖沖站上去，讓人感嘆，不甘寂寞、迷失在掌聲中， 踐踏別人以成就自己的高度，或許是英雄末路的症候群吧？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）