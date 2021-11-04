【11/4台灣本土+1、境外移入+1】台北30多歲男Ct值34　研判為5-7月高峰期感染

台灣11/4新增2例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及1例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣11/4新增2例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及1例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增2例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16539)，為本國籍30多歲男性，居住在台北市，8月底曾接種1劑AZ疫苗。10月19日起開始出現全身倦怠、呼吸喘及食慾不振等症狀，11月2日因症狀持續且有發燒而就醫採檢，於今日確診(Ct值34，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)，按目前資料顯示應為舊案；相關接觸者衛生單位匡列中。



指揮中心表示，今日新增1例義大利境外移入個案(案16540)，為本國籍20多歲男性，8月底和9月底曾接種過莫德納疫苗，屬「突破性感染」。5月至美國工作， 10月25日因公前往義大利，11月2日自義大利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診(Ct值34.6)；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,430例確診，分別為1,786境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。