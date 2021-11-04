2021亞洲生技大會實體展登場 蔡英文：生醫產業是台灣走向世界關鍵力量

2021 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展4日開幕，共有13 國、650家廠商參展，超過1600個攤位。隨疫情和 緩，主辦單位... 2021 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展4日開幕，共有13 國、650家廠商參展，超過1600個攤位。隨疫情和 緩，主辦單位預期可突破10萬觀展人次。 中央社記者韓婷婷攝 110年11月4日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）攜手全球生物技術創新協會（BIO International Convention）舉辦「BIO Asia–Taiwan 2021亞洲生技大會實體展」，今(4)日在台北南港展覽館2館盛大開幕，蔡英文總統線上致詞時表示，生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量。在各界共同努力之下，2020年台灣生醫產業營業額已突破六千億元，年成長率達到7.4%、發展非常蓬勃。

蔡英文還說，為了強化生醫產業競爭力，政府已在2020年提出「台灣精準健康戰略產業發展方案」，期待透過跨部會合作，引進物聯網、人工智慧等科技，開發精準預防、診斷、以及治療照護系統，打造屬於台灣的精準健康品牌。

前副總統陳建仁院士致詞時表示，疫情讓大家體認到，唯有強健且活躍的生物科技，才能讓國家得以真正捍衛人民健康與社會福祉。他並期待藉由亞洲生技大會的國際平台，能夠增益生醫產業的國際合作、投資、市場參與度。

全球BIO總裁兼執行長Michelle McMurry-Heath以跨海致詞表示，COVID-19疫情再次凸顯生醫產業的重要性，而後疫情時代不會沒有挑戰，病毒、慢性病、癌症、遺傳疾病和社會經濟問題等，都需要解決方案或創新療法。

今年的亞洲生技大會實體展系列活動，以「疫情中生醫產業再出發」為主軸，募集超過跨13國、650家廠商、1,600個攤位參與。此外，也將延續實體+線上虛實整合雙軌方式，於11月4日至11月10日開放線上展覽館，協助參展商有效拓展國外商機。

此次大會規劃共13項多元主題展區，包括：醫藥醫材、生技服務、生物相似藥專區、智慧醫療、細胞治療與再生醫療、精準醫療及基因檢測、國際醫藥、國際廠商及國家館區、製藥設備與儀器、創新生技及技術轉移、政府生技成果形象展示&學研育成交流…等等展區。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會將邁入第三年，國際合作更進一步具體化，目前也正積極組織「亞太生技產業國際委員會」，將匯聚台灣、美國、日本、韓國、香港、新加坡、印度、泰國等國，加強各國之間生技醫藥協會合作交流，並積極邀請國外生技製藥、投資者、智慧醫材等產業與會，提升國際產業參與。

台灣生物產業發展協會補充，「2021 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」頒獎典禮，將由前副總統陳建仁院士親自頒發獎項。今年度的「產業金質獎」，由生達化學製藥、明達醫學科技獲得；「潛力標竿獎」由長聖國際生技、安特羅生技、瀚源生醫、心誠鎂行動醫電、綠茵生技獲得；「年度產業創新獎」則由逸達生技「柳菩林前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI緩釋針劑」、醫盟科技「EpiFaith智慧型穿刺定位裝置」、葡萄王「護眼蟬花發酵菌絲體」及食品所「植物蛋白肌理化技術」獲得。