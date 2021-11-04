超美圖輯！台灣野花園京都傳統町屋優雅登場　當代經典設計驚豔日本民眾

「Taiwan NOW」首展《未來之花見：TAIWAN HOUSE》移師至京都展出(照片由策展單位Plan b提供) 「Taiwan NOW」首展《未來之花見：TAIWAN HOUSE》移師至京都展出(照片由策展單位Plan b提供)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台日藝文交流活動「 Taiwan NOW」首展《 未來之花見：TAIWAN HOUSE》呈現台灣當代設計經典，已自東京展出後移師至京都。

Taiwan NOW由國家文化藝術基金會董事長林曼麗策畫，首展《 未來之花見：TAIWAN HOUSE》由文化部主導、台灣設計研究院執行， Plan b與草字頭共同策劃，自今年10月2日東京丸之內GOOD DESIGN Marunouchi展出吸引目光，已移師京都The Terminal KYOTO巡迴展至11月7日為止。

林曼麗指出，《 未來之花見》花語共結一朵繁盛之花帶有祝福之意，特別重視後疫情時代的理解、尊重跟合作，只有共生才能共榮共享才會更好，三大會場將於東京、雲端、高雄登場。

歷經一年多籌備，Plan b與草字頭以「遠距策展」規劃《 未來之花見：TAIWAN HOUSE》，集結8位設計師與10個經典設計案例，包含究方社、無氏製作、花藝設計師廖浩哲、Melted potato等。

中央社報導，台灣設計研究院資深經理崔慈芳表示，一開始「未來之花」展只準備在東京展出，但是友好夥伴日本設計振興會期盼此展可以與關東以外的區域進行交流，因此決定舉辦巡迴展，巡迴的第一個候補是在關西地區，因為主體是台灣的野花園、花，所以就尋找適合這主題的場域，因為京都有日式庭院，於是找到了「町屋」這樣的建築。

崔慈芳說，辦展單位希望能與京都的文化、生活更結合，於是選擇在比較平實的一般日本人生活的「町屋」，是1932年建築的房子，後來進行修復時，沒過度修復，很符合呈現「台灣的野花園」意象。此展的主題與花園有關，因此「町家」這特有的庭園就是一個很好的舞台。

報導指出，11月3日是日本國定假日「文化之日」，有來自京都、大阪的民眾前來觀展，有些人看到京都新聞報導得知展覽訊息。一位姓藤井的母親帶著3個女兒從大阪來觀展，其中一位女兒說，看到結合環保主題的設計，感到很特別，作品頗富巧思。

京都展

展覽日期 | 2021.10.23 (六)-11.07 (日)

展覽時間 | 10:00-18:00

展覽地點 | The Terminal KYOTO(京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町424番地)

準備好了嗎？現在讓我們一起來看看展覽現場吧！

以上照片由策展單位Plan b提供