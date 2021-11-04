研究：甲狀腺疾病恐致卵巢早衰、難孕、流產！台灣生殖醫：這5大症狀勿跟文明病混淆

35歲輕熟女的卵巢年齡已達45歲，竟是甲狀腺疾病惹的禍。(示意圖/Getty Images) 35歲輕熟女的卵巢年齡已達45歲，竟是甲狀腺疾病惹的禍。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）一名35歲輕熟女意外被診斷出卵巢功能低下，卵巢年齡已達45歲，檢查後才發現不孕竟是甲狀腺疾病惹的禍。TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長何彥秉醫師分享，甲狀腺疾病主要的症狀包括失眠、心悸、自律神經失調，也可能造成月經不規律，出血量減少，若有上述問題應立即諮詢不孕門診。

年輕女性常見焦慮、失眠、月經失調 醫警告：當心甲狀腺問題上身

何彥秉說明，台灣甲狀腺亢進盛行率近3%，女性好發率高於男性，意即有近10萬適齡女性可能已有甲狀腺問題，體內抗體有較高的機會異常攻擊卵巢，造成卵子庫存量下降、卵巢早衰，但因症狀不易察覺，可能讓不孕悄悄發生卻不自知，導致發現時為時已晚。

何彥秉強調，一旦卵巢功能下降、卵巢早衰是無法恢復的，現代女性常見的焦慮、失眠、月經不順等問題，千萬別以為只是工作壓力大、生活緊張所導致的文明病，這些問題可能已是甲狀腺疾病的徵兆，不應輕忽。

本土研究刊登於國際生殖權威期刊 證實：甲狀腺疾病與卵巢早衰高度相關，暗藏不孕危機

雖目前國際醫界對於甲狀腺疾病與不孕、易早期流產的高度相關已有共識，但之前尚未有針對卵巢早衰進行國家型大規模研究。

此外，何醫師將台灣近9年2萬多筆健保就診資料進行大數據分析，發現免疫性甲狀腺疾病確實與卵巢功能下降、卵巢早衰高度相關，可能引發女性難受孕、胚胎不易著床，甚至是早期流產。此研究發現今年發表在著名的歐洲生殖醫學會官方期刊《人類生殖》(Human Reproduction)，是台灣生殖醫學界的重要突破。

何醫師強調，甲狀腺問題在過去較難與不孕產生直接聯想，但卻可能成為阻礙懷孕、導致不孕及重複流產的隱形陷阱，因此，甲狀腺疾病的及早確診對於備孕女性是相當重要的。

經期不順、易疲勞備孕女性，應正確就醫，揪出不孕關鍵對症下藥

何醫生呼籲，不論是否正在備孕，若女性發現自己有月經不規律、經血少，合併易疲倦、焦慮等症狀，應即早到專業的生殖中心找醫師進行卵巢功能、卵子庫存量評估。

如發現有潛在甲狀腺問題、卵巢功能低下跡象或曾被診斷有甲狀腺疾病，但尚未完成生育計畫，更需特別留意自己的卵巢功能，應盡早與醫師討論，避免落入不孕、重複流產的陷阱中。