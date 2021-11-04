〈時評〉主導縣市長提名　後蔡英文時期的大賭注

民進黨正國會中常委陳茂松，不滿2022年直轄市縣市長提名條例內容，3日在民進黨中央黨部外，怒批秘書長林錫耀。中央社 民進黨正國會中常委陳茂松，不滿2022年直轄市縣市長提名條例內容，3日在民進黨中央黨部外，怒批秘書長林錫耀。中央社

民進黨中執會決議，六都和爭取連任縣市首長的提名， 授權身兼總統的蔡英文主席徵召，會做出這項決定， 應該是考量到整體情勢不利選情，但這是一把雙面刃， 雖然可避免提名過程造成黨內分裂，卻也可能為此派系失和， 引發更多紛爭。

爭取連任縣市的提名，授權黨主席徵召， 這部分爭議主要來自於台南市，因為正國會所屬的立委陳亭妃， 她一直有意更上一層樓， 但屬於新潮流的現任市長黃偉哲也要爭取連任，為此， 使得提名制度爭執不下，民進黨通過這項決議時， 正國會的中常委陳茂松選擇缺席，以表達不滿。

民進黨對於公職人員的提名，本來就有一套初選制度，多年來， 會因時、因地制宜。尤其是多年前， 民進黨籍的南投縣長林宗男爭取連任，受到時任立委蔡煌瑯的挑戰， 結果林宗男初選失利，決定退黨參選，綠營鬧分裂， 最後南投縣只好拱手讓給藍營。後來， 民進黨就有禮讓現任者參選的不成文規定， 但這項規定並非不可打破，主要仍是看當時大環境，以及黨內共識。

明年縣市首長要改選，民進黨中執會這次決議， 要授權黨主席徵召提名六都和爭取連任縣市首長，從大環境來看， 蔡總統已經走入第二任，加上這幾年選舉的鐘擺效應， 以及執政黨諸多政策受到質疑，還有政局變化快速， 民進黨應該是評估明年選情不太樂觀，才會決定跳過初選這道關卡， 直接讓蔡總統來提名。

徵召的好處，可以避免黨內在初選階段，因為派系對決造成裂縫， 以免影響大選；其次，利用徵召可以解決在地人材窘境， 有些人可能在地方上長期經營，具有一定實力， 但知名度和號召力不足，黨主席此時徵召合適人選， 能夠進一步帶動地方選情。

不過，正因為跳過初選這一道程序， 一些長期在地方上經營的政治人物，失去一個公平競爭的機會， 這些人不一定會接受黨中央徵召的結果，因此， 若是協調過程沒有處理好，很可能會引起反彈， 導致另一種反輔選的效應。

根據民進黨這次通過的提名辦法，現在只剩下基隆市、 新竹市和屏東縣要辦理初選， 其餘縣市首長的提名全部掌握在蔡總統手上，往好的方面看， 蔡總統大權在握，大可擺出最漂亮的人選， 但為此她一人必須承擔最後選舉結果的責任。

蔡總統任期只剩兩年多，領導威信勢必開始下滑， 如今透過縣市首長的提名，證明自己大權在握， 但這是相當大的賭注，若是選舉開出紅盤， 蔡總統當然能夠延續個人影響力，但萬一結果不如預期， 只怕跛腳會更快。