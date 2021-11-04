〈時評〉主導縣市長提名　後蔡英文時期的大賭注

民進黨中執會決議，六都和爭取連任縣市首長的提名，授權身兼總統的蔡英文主席徵召，會做出這項決定，應該是考量到整體情勢不利選情，但這是一把雙面刃，雖然可避免提名過程造成黨內分裂，卻也可能為此派系失和，引發更多紛爭。
爭取連任縣市的提名，授權黨主席徵召，這部分爭議主要來自於台南市，因為正國會所屬的立委陳亭妃，她一直有意更上一層樓，但屬於新潮流的現任市長黃偉哲也要爭取連任，為此，使得提名制度爭執不下，民進黨通過這項決議時，正國會的中常委陳茂松選擇缺席，以表達不滿。
民進黨對於公職人員的提名，本來就有一套初選制度，多年來，會因時、因地制宜。尤其是多年前，民進黨籍的南投縣長林宗男爭取連任，受到時任立委蔡煌瑯的挑戰，結果林宗男初選失利，決定退黨參選，綠營鬧分裂，最後南投縣只好拱手讓給藍營。後來，民進黨就有禮讓現任者參選的不成文規定，但這項規定並非不可打破，主要仍是看當時大環境，以及黨內共識。
明年縣市首長要改選，民進黨中執會這次決議，要授權黨主席徵召提名六都和爭取連任縣市首長，從大環境來看，蔡總統已經走入第二任，加上這幾年選舉的鐘擺效應，以及執政黨諸多政策受到質疑，還有政局變化快速，民進黨應該是評估明年選情不太樂觀，才會決定跳過初選這道關卡，直接讓蔡總統來提名。
徵召的好處，可以避免黨內在初選階段，因為派系對決造成裂縫，以免影響大選；其次，利用徵召可以解決在地人材窘境，有些人可能在地方上長期經營，具有一定實力，但知名度和號召力不足，黨主席此時徵召合適人選，能夠進一步帶動地方選情。
不過，正因為跳過初選這一道程序，一些長期在地方上經營的政治人物，失去一個公平競爭的機會，這些人不一定會接受黨中央徵召的結果，因此，若是協調過程沒有處理好，很可能會引起反彈，導致另一種反輔選的效應。
根據民進黨這次通過的提名辦法，現在只剩下基隆市、新竹市和屏東縣要辦理初選，其餘縣市首長的提名全部掌握在蔡總統手上，往好的方面看，蔡總統大權在握，大可擺出最漂亮的人選，但為此她一人必須承擔最後選舉結果的責任。
蔡總統任期只剩兩年多，領導威信勢必開始下滑，如今透過縣市首長的提名，證明自己大權在握，但這是相當大的賭注，若是選舉開出紅盤，蔡總統當然能夠延續個人影響力，但萬一結果不如預期，只怕跛腳會更快。