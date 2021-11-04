3天2夜派對！家樂福文化藝術季台灣3大劇團獨家夜戲　限定遊戲「獨嘉大富翁」趣味連結在地

《紙風車的魔法書》演出片段(來源：紙風車劇團) 《紙風車的魔法書》演出片段(來源：紙風車劇團)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)家樂福文化藝術季聚集台灣三大劇團帶來三天二夜派對，將於11月19日國立故宮博物院南院登場。

2021家樂福文化藝術季即將在國立故宮博物院南部院區展開三天二夜的免費藝文派對！財團法人家樂福文教基金會攜手故宮南院與嘉義縣政府，以「藝起回嘉」為主題，包含夜戲、日戲、市集等活動內容，在11月19至21日輪番接力登場，活動全程免費。

今年家樂福文教基金會攜手國立故宮博物院南部院區、嘉義縣政府、嘉義縣農會、行政院農委會水保局、有兒菈菈樹花園共同合作，以嘉義「山、海、平原」三大意象進行策展，從小農、飲食、手作到文創等多元類型，串連嘉義18鄉鎮市特色。

2021家樂福文化藝術季三天晚上由國內頂尖團隊紙風車劇團、舞鈴劇場、阮劇團輪番上演；假日兩天的白天更有多達30組藝文夥伴接力打造「獨家聯名」，日戲舞台攜手藝文團隊、社區民眾、嘉義在地學校，有高達七成團隊都來自嘉義在地。

除了市集呈現嘉義的特色，現場也設計「獨嘉大富翁」的藝術季限定遊戲，希望透過遊戲讓所有民眾更認識嘉義、更了解故宮南院，完成大富翁闖關家樂福文教基金會也將準備上萬份的「獨嘉」小禮；今年文化藝術季特別推出「活動限量口罩」，當天入場前1000名觀眾將可免費獲得一片。

2021家樂福文化藝術季活動資訊

活動官網：https://www.carrefourartsfestival.org/

家樂福文教基金會粉絲專頁：https://www.facebook.com/CarrefourFD.tw/

11/19（五）18:00-21:00

獨家夜戲：紙風車劇團

11/20（六）13:30-21:00

獨家日戲、家有市集、工藝體驗、Impact Talks

獨家夜戲：舞鈴劇場

11/21（日）13:30-21:00

獨家日戲、家有市集、工藝體驗、Impact Talks

獨家夜戲：阮劇團