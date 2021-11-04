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五角大廈：上調共軍核彈頭估計值 北京2027年迫台灣依其條件談判

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/04 10:11
美國國防部美東時間3日發布2021年度中國軍力報告。（圖／美聯社）

美國國防部美東時間3日發布2021年度中國軍力報告。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）美國國防部美東時間3日公布2021中國軍力報告指出，中國迅速推動軍事現代化，估計2027年擁核彈頭超過700枚，共軍目標於2027年擁有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。

報告詳細揭露當今台海局勢，中國對台軍事施壓、可能對台發動的軍事行動以及兩岸軍力發展。報告也強調，中國發展核武的力道大幅提升，五角大廈上調中國核彈頭數量估計值，指出2027年前該國可能擁有700枚核彈頭，2030年前可能擁有1000枚。

報告指出，2020年，北京對台灣在外交、政治與軍事層面的施壓加劇，造成兩岸緊張局勢升溫。共軍也持續為台海突發可能（Taiwan contingency) 做準備，同時威嚇、延遲或拒絕任何如美國等第三方干預。

2020年中共十九屆五中全會發布的公報中，為中國樹立持續軍事現代化的目標，期許在中國人民解放軍成立100週年的2027年，能具備在印太地區與美軍對抗的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。

報告表示，中國從未放棄對台使用武力，共軍持續強化能力也使具備多重脅迫台灣的選項，除了對台灣進行海空封鎖乃至大規模兩棲入侵，或透過政經活動削弱台灣政府有效性或合法性，其手段囊括以網路攻擊、對台灣基礎設施的有限攻擊，引發人民恐慌藉此削減對台灣當局的信心。

至於台灣防衛能力，在中國持續的軍事現代化下，兩岸軍力差距擴大。台灣正致力開發新概念與不對稱戰力作為因應，包括建立戰爭儲備力量、發展國防工業、提高聯合行動與危機應對能力。

報告強調，美國恪守以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，美方致力深化與台灣關係，台灣是關鍵經濟與安全夥伴。美國將持續支持以符合台灣人民意願與最大利益的方式，和平解決兩岸關係。此外，美國也持續對台軍售，使台灣得以維持足夠的自我防衛能力，並反對任何危及台灣人民安全、社會或經濟體制的訴諸武力或其他形式脅迫。
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更新時間 : 2021-11-04 11:38 GMT+08:00

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