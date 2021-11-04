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睽違5年！「灰色藝術家」陳文驥台灣個展誠品畫廊登場　大型抽象油畫遊走當代藝術邊緣

陳文驥認為，藝術在社會範疇裡，始終是邊緣，甚至是灰色的

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/04 10:52
陳文驥個展自即日起至11月13日於誠品畫廊登場。(圖/誠品畫廊)

陳文驥個展自即日起至11月13日於誠品畫廊登場。(圖/誠品畫廊)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)自詡為「灰色藝術家」的陳文驥的二度來台舉辦個展，展出近幾年共17件大型油畫創作，自即日起至11月13日於誠品畫廊登場。

「陳文驥 ’21台北展」帶來2014年至今的油畫共17組件，包括：2014年的鋁塑板上油畫《中間・右邊》、《對角》，2021年的布上油畫「那麼」系列和《包括—螢光黃＋冷灰》、《時間說（三聯畫）》等。在單純簡潔的幾何表現中，不僅是陳文驥闡釋自我追尋的漫長歷程，也包覆著個人感性成分的流動。

陳文驥1954年生於上海，1978年畢業於中央美術學院版畫系，目前生活、工作於北京與河北燕郊兩地。2016年首次來台在關渡美術館舉辦個展「陳文驥・台北展」，主要展出2009至2016年的藝術創作。這次個展，他更集中在形式語言表述的系列建構：藉由不斷純化提煉出的抽象性視覺語彙，展現視覺上的穿透力。

陳文驥早期的作品，是以具象寫實的方式完成，略帶寂寞傷感的筆調描繪靜物或北京郊區的風景。近20年來、也就在他50歲之後，對於人生、生命、社會生存和對藝術的理解都產生根本性的改變，因而在創作上，便自覺性地轉換到更單純簡潔的表述形式，迄今仍維持著對幾何形體傳遞的熱衷。

對此，陳文驥解釋：「表達本不應受某一定式左右，不是服從的過程，是一種理解和感受的過程。」他認為，藝術的功能不僅侷限於對物象的複製和再解釋，他的作品所欲傳達的內容，更多是個人對世界的疑惑，因此，他不希望自己的作品只是知識的轉達，而是予人一種不確定的因素、潛藏一種可能，而那正是思考的來源。

陳文驥和中國當代藝術的主流趨勢缺乏主動的參與關係，他認為，「藝術在社會範疇裡，始終是邊緣，甚至是灰色的」，他自稱「我墮落在灰色族群中，我應該是一位灰色藝術家。」所謂灰色，是細膩、是敏感、是弱點、是一種自然過渡的狀態，是一種個人淩駕於塵世間之上的體驗過程。

陳文驥個展也可於誠品畫廊線上展廳搶先看！
陳文驥
當代藝術

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更新時間 : 2021-11-04 11:38 GMT+08:00

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