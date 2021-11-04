三讀通過！台北市全面禁止製造輸入販賣電子煙、加熱菸　18歲以下使用新興菸品須接受戒菸教育

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市政府制定「台北市新興菸品管理自治條例」草案，3日獲議會三讀通過，將率先全國禁止製造、輸入、販賣、廣告電子煙等類菸品及加熱式菸品，法定禁菸場所也全面禁止使用新興菸品。

新型態菸品層出不窮，為全球新興健康危害議題，台北市政府制定「台北市新興菸品管理自治條例」，率全國之先全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告類菸品或其組合元件，並於校園周邊50公尺內全面禁止加熱式菸品，違者處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

此外，北市法定禁菸場所全面禁止使用新興菸品，違者處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰；未滿法定吸菸年齡者不得使用新興菸品，違者處接受戒治新興菸品相關教育；販賣或供應新興菸品或其組合元件予未滿法定吸菸年齡者，違者處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

市長柯文哲以醫師市長身分強調，電子煙廠商標榜所謂的「菸草減害理論」，截至目前為止，並沒有足夠的證據顯示電子煙可以安全且有效的幫助戒菸，且國際研究上加熱式菸草類產品風險及危害性不明。

衛生局表示，新興菸品廠商常以「減害」、「可幫助戒菸」等資訊來誤導民眾，進而使民眾接觸新興菸品等相關產品，但衛生福利部食品藥物管理署每年抽驗電子煙油，近8成含有尼古丁，讓想要戒菸而使用電子煙的人反而更依賴尼古丁！

世界衛生組織（WHO）於2020年2月5日發布聲明表示，有證據清楚地指出，大多數電子煙的氣溶膠中含有毒性的化學物質，包括尼古丁和可能引起癌症的物質，電子煙也會增加心血管疾病和肺部疾病的風險，並可能影響胎兒的發育。

WHO呼籲電子煙是有害的，應嚴格管制，最重要的是，必須遠離兒童。尼古丁具有高度的成癮性，在大多數電子煙中都可以找到，不論菸草製品還是電子煙，都對健康構成威脅，最安全的方法就是不去使用它。