〈時評〉台灣面臨全球科技競賽　人才斷鏈危機•不容漠視

台灣科技產業面臨人才斷層危機，少子化加上基礎教育不重視數理邏輯訓練，優秀學生外流嚴重，吸引外籍資優學生或科技人才不夠積極，重點科技設備投資偏低，將使科技產業喪失競爭力，不容忽視。
科技界領導人張忠謀、曹興誠、童子賢、蔡明介都提醒政府，本土科技人才缺乏，已開始顯現，將影響台灣科技競爭力，現在科技產業基礎，正是長期人才培育的成果，如果不能培育後續充分科技人才，競爭優勢將逐漸流失。科技界一致認為，高中教育乃至於大學入學考試制度，應重視奠定數理教育基礎。
台灣受到少子化影響，現在一年只有16萬多名新生兒，教育界為爭取學生，紛紛降低數理學科要求，開設的科系偏向世俗化，例如美容美髮、觀光旅遊、影藝、餐飲，對於數學、物理、化學、會計、統計、經濟等基礎科學訓練，學生興趣缺缺，招生不易，學校也越來越不重視數理基礎科學教育，對國家長期發展相當不利。
世界各國現在都在搶優秀外籍學生，降低大學、研究所入學門檻，台灣99學年度高中畢業生出國深造有476人，107學年度激增為2000人，而且學成歸國者少，對台灣科技人才供給非常不利。長期而言，將動搖國本，如果視為國安危機，應不為過。
台灣高等教育吸引資優外籍學生，提供之優惠條件不足，招生困難。教育界應考慮結合科技產業，提供獎學金，以及畢業後輔導就業等各項條件，向海外積極招收優秀學生，從事基礎科學研究，畢業後宜積極協助在台灣就業，投入職場。
政府亦應針對科技界的需要，訂定優惠條件，吸引海外科技界現有優秀人才來台發展，包括租稅優惠、加速入籍、生活及職業媒合，都應從寬、從速，以填補科技產業人才不足困境。
近年台灣投資新興科技如量子運算、量子通訊、人工智慧、量子電腦等研發資源，亦落後於先進國家，甚至連南韓、新加坡、泰國都不如。泰國在2019年投資12億美元資金，研究量子電腦，企圖心顯而易見，台灣不能落後。
2020年全球投入量子運算的金額高達219億美元，台灣科技部計劃投資80億元於國家量子電腦硏發團隊中，連打造一座電子運算中樞都不夠，遑論其他深層硏究發展。
另外台灣科技人才在國際會議、重要學術期刊，發表學術論文或論著越來越少，企圖心不足，是深層隱憂。
兩岸科技競賽，影響國力興衰，台灣究竟有無競爭力，人才質量是關鍵因素。中國在2016年發射世界第一顆量子衛星「墨子號」，引起科技界的重視，打破傳統通訊衞星傳遞訊息瓶頸，不僅分配「密鑰」，速度加快，又能解碼加密訊息，而量子密碼的安全性提升到前所未有程度，幾乎無法破解，對於商業、軍事用途，都是重大突破。台灣不能不注意。
面對全球科技競賽壓力，台灣不進則退，未來3至5年，世界必將翻轉，AI、量子電腦、半導體產業、航太、資通訊、軍事工業、電動車，甚至連手機都將加入量子運算元素，台灣準備好了嗎？如果人才不足，專業知識能力，以及技術深度不夠，又如何參與世界競爭？
時間不等人，政府應正視台灣面臨全球科技競賽，人才質、量不足之隱憂，儘快彌補缺憾，讓企業界有足夠人才及紥實之科技研究基礎教育，滿足科技競賽之需要，才能有充分之國際競爭力。