〈時評〉台灣面臨全球科技競賽　人才斷鏈危機•不容漠視

此為示意照（東吳大學資安卓越中心和以色列、新加坡合作，引進資安培訓證照課程和模擬實作平台，盼培育一流資安人才。東吳提供•中央社）... 此為示意照（東吳大學資安卓越中心和以色列、新加坡合作，引進資安培訓證照課程和模擬實作平台，盼培育一流資安人才。東吳提供•中央社）

台灣科技產業面臨人才斷層危機，少子化加上基礎教育不重視數理邏 輯訓練，優秀學生外流嚴重，吸引外籍資優學生或科技人才不夠積極 ，重點科技設備投資偏低，將使科技產業喪失競爭力，不容忽視。

科技界領導人張忠謀、曹興誠、童子賢、蔡明介都提醒政府，本土科 技人才缺乏，已開始顯現，將影響台灣科技競爭力，現在科技產業 基礎，正是長期人才培育的成果，如果不能培育後續充分科技人才， 競爭優勢將逐漸流失。科技界一致認為， 高中教育乃至於大學入學考試制度，應重視奠定數理教育基礎。

台灣受到少子化影響，現在一年只有16萬多名新生兒，教育界為爭 取學生，紛紛降低數理學科要求，開設的科系偏向世俗化， 例如美容美髮、觀光旅遊、影藝、餐飲，對於數學、物理、化學、 會計、統計、經濟等基礎科學訓練，學生興趣缺缺，招生不易， 學校也越來越不重視數理基礎科學教育，對國家長期發展相當不利。

世界各國現在都在搶優秀外籍學生，降低大學、研究所入學門檻，台 灣99學年度高中畢業生出國深造有476人，107學年度激增為 2000人，而且學成歸國者少，對台灣科技人才供給非常不利。 長期而言，將動搖國本，如果視為國安危機，應不為過。

台灣高等教育吸引資優外籍學生，提供之優惠條件不足，招生困難。 教育界應考慮結合科技產業，提供獎學金，以及畢業後輔導就業等各 項條件，向海外積極招收優秀學生，從事基礎科學研究， 畢業後宜積極協助在台灣就業，投入職場。

政府亦應針對科技界的需要，訂定優惠條件，吸引海外科技界現有優 秀人才來台發展，包括租稅優惠、加速入籍、生活及職業媒合， 都應從寬、從速，以填補科技產業人才不足困境。

近年台灣投資新興科技如量子運算、量子通訊、人工智慧、量子電腦 等研發資源，亦落後於先進國家，甚至連南韓、新加坡、泰國都不如 。泰國在2019年投資12億美元資金，研究量子電腦， 企圖心顯而易見，台灣不能落後。

2020年全球投入量子運算的金額高達219億美元，台灣科技部 計劃投資80億元於國家量子電腦硏發團隊中，連打造一座電子運算 中樞都不夠，遑論其他深層硏究發展。

另外台灣科技人才在國際會議、重要學術期刊，發表學術論文或論著 越來越少，企圖心不足，是深層隱憂。

兩岸科技競賽，影響國力興衰，台灣究竟有無競爭力，人才質量是關 鍵因素。中國在2016年發射世界第一顆量子衛星「墨子號」， 引起科技界的重視，打破傳統通訊衞星傳遞訊息瓶頸，不僅分配「 密鑰」，速度加快，又能解碼加密訊息，而量子密碼的安全性提升到 前所未有程度，幾乎無法破解，對於商業、軍事用途， 都是重大突破。台灣不能不注意。

面對全球科技競賽壓力，台灣不進則退，未來3至5年，世界必將翻 轉，AI、量子電腦、半導體產業、航太、資通訊、軍事工業、電動車，甚至連手機都將加入量子運算元素，台灣準備好了 嗎？如果人才不足，專業知識能力，以及技術深度不夠， 又如何參與世界競爭？

時間不等人，政府應正視台灣面臨全球科技競賽，人才質、量不足之 隱憂，儘快彌補缺憾，讓企業界有足夠人才及紥實之科技研究基礎教 育，滿足科技競賽之需要，才能有充分之國際競爭力。