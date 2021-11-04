〈 投資理財〉選擇電動車或綠電類股　應尋找穩定標的•避免炒作

電動車及綠電是當前正夯的題材，不少標的績效還未顯現，股價卻已漲翻天。漲多就是利空，跌多就是利多。投資人應重視基本面，勿追漲殺跌。興櫃的公信電(8119)，以及上市公司台泥(1101），值得注意。
公信電是聯電轉投資公司，今年參展首屆台灣國際智慧移動展，展出多項5G智慧車聯網，除5G電動巴士智駕平台系統外，還有一般車輛智慧儀表及HUD，裝置48吋整合副駕螢幕的智慧駕駛座艙儀表顯示。
這套5G電動巴士智駕平台資訊系統，不只可應用在電動車上。現在的燃油車也可使用，其設計的車輛控制系統，包含開關門，整合到一個螢幕操作，並由主機統一控制，其他配件亦可由此擴充，車上也建立防呆或誤觸機制，避免行進間誤觸開關，造成危險。
公信電另外展出的重點，是車載娛樂系統，以現場展出之駕駛介面，整合儀表板，並有智慧中控以及排檔座，其中HUD除了可讓視角更廣，亮度和色彩表現，也讓駕駛可以在太陽光下，清楚辨識資訊。公信電同時展出48吋整合式螢幕，可以把駕照人儀表、中控以及副駕娛樂系統整合進同一個螢幕中，為駕駛人和乘客帶來完整的車用智慧體驗。
聯電榮譽副董事長，也是現任公信電董事長宣明智指出，20年後電動車將取代燃油車，未來電動車巿場銷售值，可達晶圓代工產業的20倍，高階自駕功能車款採用晶片種類將超過150種。台灣廠商應該在電動車產業中聯手，在政府支持下打世界盃。
公信電去(2020）年下半年因受新冠肺炎影響，營收大幅衰退，全年每股獲利1.55元，配息1.2元，尚稱穩定。今年上半年每股獲利0.59元，資本額6億3621萬餘元，資產總額20億2512萬餘元，負債總額7億5250萬餘元，資本公積加保留盈餘6億8849萬餘元，每股淨值20元，財務狀況良好。
今(2021）年下半年，國際車市回暖，公信電營收逐漸增加，至9月為止，已與去年同期相當，未來發展趨勢，應值得注意。
台泥(1101)創立已有75年，是台灣第一家上市公司，過去一直被認為是污染產業，近年全力轉型綠色企業，決定斥資120億元，計劃在高雄小港紙廠舊址，蓋台灣第1座超級電池工廠，採用全自動化生產技術，朝向無人工廠概念發展，鎖定電動超跑、垂直升降電動飛機等頂端產品，成為綠能版圖扮演重要的角色。預計2年完工生產。
迄今年上半年，台泥資本額632億3580萬餘元，資產總額3878億559萬餘元，負債總額1572億7701萬餘元，每股浄值35.28元，財務良好。去(2020)年每股獲利4.42元，股息3.37元。今(2021)年上半年每股獲利1.82元，長期以來年年配息，殖利率約有6％，投資報酬率不錯。
台泥最近又完成投資歐洲儲能公司ENGIE EPS，耗資44.7億元新台幣，取得60.48%股權，將成為國內唯一具有綠能、電池、儲能、電動車快充的研發與自製能力的全方位能源集團，也將成為全球儲能系統建置容量排名第四的公司。台泥積極轉型發展綠能，令人印象深刻。
彭博新聞社最近發佈新能源財經BNEF統計，台泥儲能將成為國際多功能高端電動車充電椿主要的供應廠商，潛力雄厚，是台灣唯一具有建置長效型、大型儲能系統的公司，成為綜合儲能解決方案的提供者，並進軍全球電動車領域中，快速充電設備、microgrids及hydrogen。
公信電子及台泥全力進軍電動車巿場，都已建立相當基礎，極具潛力，基本面良好，且未炒作股價，獲利、股利穩定合理，值得投資人注意，俟合理價位時，長期投資，風險不高。