〈 投資理財〉選擇電動車或綠電類股　應尋找穩定標的•避免炒作

電動車及綠電是當前正夯的題材，不少標的績效還未顯現，股價卻已 漲翻天。漲多就是利空，跌多就是利多。投資人應重視基本面， 勿追漲殺跌。興櫃的公信電(8119)，以及上市公司台泥( 1101），值得注意。

公信電是聯電轉投資公司，今年參展首屆台灣國際智慧移動展，展出 多項5G智慧車聯網，除5G電動巴士智駕平台系統外，還有一般 車輛智慧儀表及HUD，裝置48吋整合副駕螢幕的智慧駕駛座艙儀 表顯示。

這套5G電動巴士智駕平台資訊系統，不只可應用在電動車上。現在 的燃油車也可使用，其設計的車輛控制系統，包含開關門，整合到一 個螢幕操作，並由主機統一控制，其他配件亦可由此擴充，車上也建 立防呆或誤觸機制，避免行進間誤觸開關，造成危險。

公信電另外展出的重點，是車載娛樂系統，以現場展出之駕駛介面， 整合儀表板，並有智慧中控以及排檔座，其中HUD除了可讓視角更 廣，亮度和色彩表現，也讓駕駛可以在太陽光下，清楚辨識資訊。公 信電同時展出48吋整合式螢幕，可以把駕照人儀表、中控以及副駕 娛樂系統整合進同一個螢幕中，為駕駛人和乘客帶來完整的車用智慧 體驗。

聯電榮譽副董事長，也是現任公信電董事長宣明智指出，20年後電 動車將取代燃油車，未來電動車巿場銷售值，可達晶圓代工產業的2 0倍，高階自駕功能車款採用晶片種類將超過150種。台灣廠商應 該在電動車產業中聯手，在政府支持下打世界盃。

公信電去(2020）年下半年因受新冠肺炎影響，營收大幅衰退， 全年每股獲利1.55元，配息1.2元，尚稱穩定。今年上半年每 股獲利0.59元，資本額6億3621萬餘元，資產總額20億2 512萬餘元，負債總額7億5250萬餘元，資本公積加保留盈餘 6億8849萬餘元，每股淨值20元，財務狀況良好。

今(2021）年下半年，國際車市回暖，公信電營收逐漸增加，至 9月為止，已與去年同期相當，未來發展趨勢，應值得注意。

台泥(1101)創立已有75年，是台灣第一家上市公司，過去一 直被認為是污染產業，近年全力轉型綠色企業，決定斥資120億元 ，計劃在高雄小港紙廠舊址，蓋台灣第1座超級電池工廠， 採用全自動化生產技術，朝向無人工廠概念發展，鎖定電動超跑、垂 直升降電動飛機等頂端產品，成為綠能版圖扮演重要的角色。預計2 年完工生產。

迄今年上半年，台泥資本額632億3580萬餘元，資產總額38 78億559萬餘元，負債總額1572億7701萬餘元， 每股浄值35.28元，財務良好。去(2020)年每股獲利4. 42元，股息3.37元。今(2021)年上半年每股獲利1. 82元，長期以來年年配息，殖利率約有6％，投資報酬率不錯。

台泥最近又完成投資歐洲儲能公司ENGIE EPS，耗資44.7億元新台幣，取得60.48%股權，將成為 國內唯一具有綠能、電池、儲能、電動車快充的研發與自製能力的全 方位能源集團，也將成為全球儲能系統建置容量排名第四的公司。台 泥積極轉型發展綠能，令人印象深刻。

彭博新聞社最近發佈新能源財經BNEF統計，台泥儲能將成為國際 多功能高端電動車充電椿主要的供應廠商，潛力雄厚， 是台灣唯一具有建置長效型、大型儲能系統的公司，成為綜合儲能解 決方案的提供者，並進軍全球電動車領域中，快速充電設備、 microgrids及hydrogen。

公信電子及台泥全力進軍電動車巿場，都已建立相當基礎，極具潛力 ，基本面良好，且未炒作股價，獲利、股利穩定合理，值得投資人注 意，俟合理價位時，長期投資，風險不高。