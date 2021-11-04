倫敦旅展台灣詢問度高　華航長榮宣布12月恢復直飛

華航及長榮於倫敦旅展預告倫敦台北直飛班機將於12月恢復。 華航及長榮於倫敦旅展預告倫敦台北直飛班機將於12月恢復。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)國際媒體於倫敦旅展對台灣展現高度興趣，華航及長榮預告倫敦台北直飛班機將於12月恢復。

中央流行疫情指揮中心於11月3日宣布，將英國自「重點高風險國家」清單移除，自英國入境人員不需強制在集中檢疫所隔離14天。

很巧的是，華航及長榮航空也於同一天，甫落幕的知名「倫敦旅展」（WTM）實體展預告，將於12月恢復已停飛近5個月的倫敦－台北直航班機。

中央社報導，倫敦旅展台灣館昨(3)日舉辦摸彩重頭戲，大獎即為長榮航空直飛班機豪華經濟艙機票。

觀光局駐倫敦辦事處主任李思賢表示，去年起，熱切想實地認識台灣的英國業者、媒體幾乎讓辦事處「應接不暇」，今年有CNBC、Discovery等媒體主動要求採訪。

李思賢認為，台灣的最大賣點是旅客能在相對短的時間內，一次體驗變化多端的自然風光、多元文化風貌；令人驚喜的是，想藉由停留數星期深入認識台灣的人正在增加。

李思賢說，許多潛在合作對象都表示希望能有「原汁原味」、具地方特色、未經過度包裝的旅遊體驗，也期待觀光有助在地經濟和環境，詢問度較高的包括台灣的自行車、登山、潛水、鐵道、賞鳥、地質公園、原住民及其他文化風俗行程。

李思賢強調，台灣有豐富的旅遊資源，但許多外籍人士對台灣的認識仍不足，辦事處的重要任務之一就是提供資訊，觀光局9月推出的Time for Taiwan線上台灣館也是宣傳重點。

倫敦旅展虛擬展將於8至9日登場，主要以以「企業對企業」（B2B）為主，台灣有數家旅遊業者參加。