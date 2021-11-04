亮點揭曉！台灣創意內容大會去年創9億交易金額　台英法合製VR全球首亮相

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)創意內容大會由文化內容策進院舉辦的年度盛事2021「創意內容大會」（Taiwan Creative Content Fest, TCCF），將於11月10日至14日在松山文創園區各場館登場，進行內容與市場的媒合與交流。

文策院發布新聞稿指出，今年大會因應疫情時代所需的線上下市場媒合交易、OTT平台、未來內容等應用的趨勢，推出「內容交易市場」、「國際趨勢論壇」與「未來內容展」三大區塊活動，今年特別新增「接下來練習場」與「花園練習」周邊串聯活動，除廣邀國內外買家參加，也歡迎大眾體驗台灣極具創意的科技內容面貌與各項策進成果。

「內容交易市場」去年完成超過800場線上暨線下媒合，創下逾9億元台幣交易金額，今年策展主軸「未來宇宙遊戲場」（Metaverse Playground），超過130組國內外業者與創作者共襄盛舉，近800件參展作品（版權），包含《神之鄉》、《俗女養成記2》、《諸葛四郎》等；另外也有60件企劃案參與創投媒合會，件數遠高於上屆。

文策院院長李明哲於昨（3日）記者會指出，今年比照國際展會規格，擴大了媒合提案會規模，不只是場次增加、邀請類型擴大，更首次與廠商合作舉辦主題式提案會，對業者來說，展會最重要的是自家產品的曝光能見度，除了展示團隊的開發能量，也是潛在合作交易的契機，「在未來，只要想找到台灣原創內容、想在亞洲建立發展，甚至是想了解世界的趨勢商機，就是來TCCF。」

今年大會五大亮點分別為：一、參展作品歷來規模最大，多元類型作品匯集，二、精準媒合服務，不畏疫情連接國內外買家，三、在IP Meetup上，隨時遇見你心動的IP，四、產業論壇掌握趨勢洞見，登入元宇宙浪潮，五、未來內容全球佈局，體驗新型態娛樂生活。

展覽匯集15項VR、互動等沉浸式內容，如即將全球首展的國際作品，台灣與英法合製的VR《Bedlam》；講述生命輪迴，新媒體藝術家黃心健創作的VR作品《輪迴》亞洲首展，此作獲文策院支持、以及「IP 內容實驗室」4D views攝影棚技術協力，更分別拿下今年美國西南偏南影展（SXSW）「虛擬劇場」項目評審團最大獎、法國坎城電影市場展 Cannes XR 單元中最佳VR故事大獎。

文策院首度推出「5G VR Cloud」計畫，串聯台中國立台灣美術館、高雄VR體感劇院北中南3場域，以及中華電信全台10間應用服務體驗門市共同展出，包含入選今年威尼斯影展VR單元、獲得文策院支持的逐格動畫《病玫瑰》，電影導演陳芯宜和編舞家周書毅共同創作的VR電影《留給未來的殘影》，故宮藏品〈百駿圖〉、〈富春山居〉，國美館典藏前輩藝術家林玉山作品〈蓮池〉等，及今年國際趨勢論壇特定場次。

TCCF 創意內容大會免費對外開放，相關資訊可至官網查詢

時間 地點 內容交易市場 匯聚影視內容作品與提案，邀集國內外指標買家，推動文化內容產製連接全球商業市場。 11.10 (三)-11.12(五)

10:00-17:00 松山文創園區4號、5號倉庫，台北文創大樓6樓 國際趨勢論壇 聚焦創新商模、IP應用、即時互動、社交、科技等後疫情時代產業熱門趨勢，以新知激起大眾次世代娛樂想像，帶動文化內容產業跨界創新、虛實整合。 11.10 (三)-11.12(五)

10:00-18:00 松山文創園區製菸工廠2樓多功能展演廳 未來內容展 打造前瞻內容體驗場域，匯聚未來娛樂海內外指標作品，結合靈活跨域商模實驗，攜手創新擴大未來內容定義，激盪產業化變現無限可能！ ▪ 11.10(三)、11.11 (四)、11.14(日) 10:00-18:00 ▪ 11.12(五)、11.13(六) 10:00-20:30 松山文創園區2號、3號倉庫、南向製菸工廠 接下來練習場、花園練習 整合多面向的技術，成為未來內容初步被探索、傳遞以及與消費者互動的練習場域，兼具未來產業革新潛力及市場驗證的可能性。 11.10 (三)-11.14(日)

10:00-17:00 松山文創園區北向製菸工廠1樓、巴洛克花園

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