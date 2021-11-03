【COP26聯合國氣候變化大會】台灣若缺席氣候機制　我環保署憂影響晶圓國際供應鏈

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）環保署副署長沈志修今天(3日) 表示，台灣自主能源有限，經濟體制屬外貿導向，如不能參與巴黎氣候協定機制，不但可能影響台灣晶圓產業製程規畫，還可能波及高科技產業策略中，國際產業供應鏈的穩定狀況。

「我國推動參與聯合國氣候變化綱要公約代表團」今天舉辦記者會，代表團團長暨行政院環境保護署副署長沈志修及外交部條約法律司副司長趙彥清等人出席說明。

第26屆聯合國氣候變化大會（聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議; 26th UN Climate Change Conference of the Parties, 簡稱：COP26）正於英國格拉斯哥舉行。

沈志修說，到今天為止，台灣因政治因素，只能以NGO觀察員名義參加這樣的國際會議，但是台灣從來沒有因此放棄承擔各國應共同承擔的相關責任。在COP26會場上及所有官方活動，卻缺乏台灣的角色，「我們被迫隔離」。

他說，台灣以務實、專業態度面對氣候變遷問題，建構永續家園，並積極自主遵守聯合國氣候變化綱要公約規定，卻無法參與相關討論；沒能及時掌握及做好銜接工作，這種落差，造成全球氣候治理上的缺角。

中央社引述沈志修指出，鑑於台灣有限的自主能源，及外貿導向的經濟體制，如不能參與巴黎氣候協定為提升各國減碳企圖心所設計的市場或非市場機制，不但將影響台灣晶圓產業綠化及製程規畫，還可能波及整個高科技產業布局策略中，國際產業供應鏈的穩定狀況。

他說，希望相關機制可以納入台灣，讓台灣為對抗全球氣候變遷貢獻。

他也說，COP26舉行期間，台灣將於7日在格拉斯哥舉辦「台灣日」活動，呈現台灣對抗氣候變遷現階段的成果及未來作法，當天也將說明政府「非核、轉綠、增氣、減煤」的能源政策方向，並結合產業及研究單位，分享台灣綠能發展的具體成效。

沈志修指出，活動最後將由台灣兩位立委及英國議員同台，探討並交流台英兩國的氣候行動。