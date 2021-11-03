【陳柏惟遭罷免】台中補選•民進黨徵召前立委林靜儀參選　國民黨人選•最晚11/17確定

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨中執會今天（３日）通過徵召前立委林靜儀參選台中市第2選區立委出缺補選；民進黨主席蔡英文讚林靜儀是最強候選人，並下令「拚下這一席，不要讓拖累台灣的力量有機可乘、見縫插針」。她並說，這一仗民進黨會精銳盡出。

台中市第2選區立委補選，民進黨今天徵召前立委林靜儀參選，在地綠營市議員都說將團結全力支持打贏選戰。國民黨台中市黨部則說，仍在徵詢適當人選。

台中市第2選區原立委陳柏惟遭罷免，補選定於民國111年1月9日舉行。

民進黨中執會今天通過徵召林靜儀，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀召開「勇敢接力 贏回正義」記者會，向外界推薦林靜儀。

蔡英文提到，台中第2選區本來就不應該有這次的補選，上次民進黨跟台灣基進合作，好不容易把這席贏下來，讓陳柏惟進入立法院。但因為地方派系反撲、政治操弄，陳柏惟以些微差距遭到罷免，才有這場補選。

根據中央社，蔡英文說，林靜儀敢言、有俠氣、有義氣，不畏艱難，願意挺身而出，要為台灣守住這一席，無論從任何條件來看，林靜儀都是最強的候選人；她說，她給林靜儀的任務，就是要拚下這一席，不要讓拖累台灣的力量有機可乘、見縫插針。

蔡英文強調，這一席提名已經確認，民進黨一定會精銳盡出，也會和友黨分進合擊，要用行動證明，台灣的民主，絕對不會因為惡意罷免而倒退，只要全力以赴、將士用命，她有信心讓希望台灣更好的人，一定會贏過只想要絆倒台灣的人。

林靜儀說，自己有責任在國家和黨有需要的時候，承擔下來，這不是為了個人政治生涯的參選，而是台灣基進和民進黨同為堅持本土價值、維護台灣主權價值的政黨，回應支持者及廣大群眾的期待。

林靜儀希望，在台中市第2選區，可以再次贏得人民的託付，讓這個地方有更好的地方政治和發展。

民進黨秘書長林錫耀指出，林靜儀是最有戰力的人選，今天的中執會毫無異議，一致鼓掌通過。

另外，媒體提問這次選舉會不會穿防彈背心。林靜儀說，希望打一場讓人民參與政治活動時不要恐懼的選舉，「我自己是沒有什麼害怕」，但在地民眾參與不同政黨活動過程會感到不安，甚至有時聽到在地民眾反映，雖支持但不敢參加活動，因為怕被點名做記號。

藍營方面，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，還在物色適當人選中，雖然很多地方鄉親都看好前立委顏寬恒，一直勸進中，但顏家認為「成功不必在我」，至今未鬆口，所以目前除了等顏家考量結果外，也尋找可能的適合人選。

台中市第2選區立委補選明年(111年)1月9日舉行，國民黨台中市黨部幹部今天說，目前仍在勸進前立委顏寬恒，但顏寬恒仍在猶豫；黨務人士則說，人選最晚11月17日確定。

黨主席朱立倫曾表示，人選將尊重地方民意。藍營地方期待顏寬恒重披戰袍，但顏家對於是否參與補選，仍未鬆口。

國民黨台中市黨部重要幹部今天表示，目前仍在勸進顏寬恒代表國民黨參選，顏寬恒則不斷表達希望能將機會交給其他人，對是否參選仍在猶豫；地方上仍希望顏寬恒出馬，因此地方黨部還沒放棄勸進，但同時也在尋找其他可能的人選。

中央社引述這位幹部指出，地方黨部原本計畫11月15日確定人選，現在希望能再早幾天確定人選。會以深耕地方的人選為主，不會是空降。

黨務人士表示，由於補選時程規劃急迫，人選待地方確定後，由黨中央直接徵召，依中選會規劃11月15日至19日受理候選人登記申請；徵召作業需要中常會通過完成提名，因此最晚11月17日中常會確定人選。