屏東縣東港鎮3日施打COVID-19疫苗，結果部分原本預約施打莫德納第2劑的民眾，因安泰醫院疏失錯打AZ疫苗，約88人受影響，縣府下午緊急... 屏東縣東港鎮3日施打COVID-19疫苗，結果部分原本預約施打莫德納第2劑的民眾，因安泰醫院疏失錯打AZ疫苗，約88人受影響，縣府下午緊急召開記者會說明。 中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東東港鎮今天(3日) 施打COVID-19疫苗出錯，預約接種莫德納第2劑的人，估計有88人錯打成AZ，負責施打的安泰醫院被處暫停施打疫苗，縣政府派人逐一連絡錯打民眾關心健康。

屏東縣東港鎮今施打COVID-19（2019冠狀病毒）疫苗，原本預約施打莫德納第2劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打AZ疫苗，估計88人受到影響，屏東縣府下午緊急召開記者會，由衛生局長施丞貴、安泰醫院院長黃炳生、屏東縣醫師公會理事長江俊逸說明。

施丞貴表示，縣長潘孟安指示衛生局協助以最快速度通知被誤打民眾，並啟動後續醫療，負責施打的安泰醫院將處予停權處分，暫停施打疫苗業務，涉及違反醫療法57條之處，3天內完成行政檢討報告及後續懲處。

施丞貴表示，東港地區第12輪疫苗施打因配合迎王平安祭典舉辦，延至祭典結束後才施打，11月3日為最後一天施打，縣府中午接獲負責施打的安泰醫院通報，清點疫苗發現，AZ疫苗短少8瓶，原應施打莫德納疫苗的長者誤打AZ疫苗，縣府團隊緊急應變處理。

施丞貴表示，除了以最快速度找出錯打疫苗民眾名單，通知名單上的民眾，了解身體狀況，並協助醫療，另外，也成立3支24小時關懷專線，包括縣衛生局08-7380208、東港衛生所08-8325310、以及安泰醫院廖主任等。

再者，潘孟安要求縣衛生局與縣醫師公會商討，協助有需要的民眾做後續醫療；包括有特殊狀況的民眾啟動預防性住院，在家中自行觀察的民眾，則要求院方進行每日關懷，持續3週，共21天。

針對今天開放的第13期預約平台，縣府請中央流行疫情指揮中心關閉安泰醫院的疫苗預約，至於已預約的民眾，則由衛生局一一電話聯繫，協助轉介其他醫療院所。

縣府表示，同一批施打疫苗的長者為民政系統造冊名單有100人，AZ疫苗短少8瓶，以1瓶可施打11人計算，推估約有88人受到影響，但同一批名單有100人，縣府謹慎起見全部通知，以最負責任的態度通知及處理後續關懷，請民眾不要擔心。

安泰醫院院長黃炳生也對錯打疫苗一事深感致歉，檢討研判應是流程、領藥出了錯誤，施打過程第一線同仁沒有落實「三讀五對」，才發生這樣疏忽的情形。目前院方已陸續連繫施打的民眾，如身體上有不適情況，院方立即給予相關醫療關懷，或轉介至其他醫療院所。

屏縣東港鎮11月1日至3日施打69歲至64歲長者莫德納第2劑疫苗，由縣府委託東港安泰醫院執行接種，今天進行最後一天施打作業，有330人預約；但安泰醫院在中午回到醫院清點時，卻發現今天從醫院領出的38瓶疫苗中，並非都是莫德納，其中有8瓶竟是AZ。

南台灣屏東東港疫苗接種出包•至少88人第2劑預約莫德納錯打AZ 安泰醫院被罰暫停施打疫苗