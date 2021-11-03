美國研究曝青少年打第2劑BNT心肌炎增10倍 台灣指揮中心將評估

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國研究指出，每百萬人次中，12至15歲男性接種第2劑BNT疫苗心肌炎發生率為39.9，第1劑則為4.2；16至17歲男性的第2劑發生率則是69.1，第1劑是5.7，對此，中央疫情指揮中心表示，將請專家評估青少年是否宜接種第2劑BNT。

根據中央社，中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨（2日）發文指出，美國研究顯示，12至17歲施打第一劑，心肌炎發生率為女1.1/百萬劑、男9.8/百萬劑。第二劑的發生率為，女9.1／百萬劑、男66.7／百萬劑。

另外，何美鄉也指出，台灣青少年施打首劑BNT疫苗後，心肌炎的粗發生率為美國青少年2倍，因此何美鄉建議指揮中心針對台灣青少年是否要施打第2劑BNT再行評估。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（3日）疫情記者會上回應媒體相關提問，表示目前台灣12歲到17歲青少年的資料僅包含接種1劑BNT疫苗，尚無第2劑的接種數據。

不過莊人祥認為，評估先前本土疫情爆發時青少年染疫狀況，當時沒有任何青少年變重症，因此指揮中心會將相關資料與數據提供給衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家，來評估青少年是否接種第2劑BNT疫苗。

此外，中央社指出，台大公衛學院博士後研究員任小萱表示，美國研究顯示，年齡越小施打疫苗，發生心肌炎風險越高，施打第2劑後的發生率明顯上升。因此她指出，已有部分國家調整施打疫苗策略，如香港建議12至17歲改打1劑BNT、英國12至18歲僅施打1劑BNT等。