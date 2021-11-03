蘭陽烏石港海景酒店 隨時可到頭城玩山看海

2021台北國際旅展將於11月盛大展開 ，為迎接國內疫情趨緩後的第一個觀光盛事，今年上半年才剛試營運的蘭陽烏石港海景酒店，首度配合旅展商機，於官網祭出年度最低價住宿券，住宿最低只要$3,700起，農曆春節前平日住宿還可享限量升等海藍房-面海景，還沒感受過經典蘭陽八景之一的「龜山朝日」海景的旅客，千萬別錯過年底最後一波搶便宜。

酒店鄰近頭城老街、蘭陽博物館、烏石漁港，依山傍水，與山海齊行，每年11月著名的草嶺古道芒花季更是吸引大批旅客前往登山健行，以頭城大里遊客中心為山徑步道起點，沿途感受壯闊之姿的菅芒花隨風搖逸，宛如銀白色稻浪佇立眼前，傍晚再至酒店海景全日餐廳品嘗蘭陽在地小點、經典現切片鴨、港口時令海鮮等自助料理，頭城玩山推薦，一泊二食山嵐平日住宿券，雙人每張$5,400，四人每張$8,800，夜晚讓雲霧繚繞的山間美景，陪伴旅客一夜好眠。

頭城位於山海之間的小鎮，三面環山，一面向海，看海推薦，一泊一食山嵐平日住宿券，雙人每張$3,700，四人每張$5,400，農曆春節前平日週一至週四住宿還可享每日限量升等海藍房-面海景，客房景觀陽台就可以遙望龜山島靜默在藍色大海中，周末蒞臨旅客也可加購海藍房-面海景升等券，每張$300，一樣可享受到海天一色的蔚藍美景。線上旅展住宿券從即日起銷售至11/08，另有銷售蘭陽套票餐券，每套$10,000，共10張晚餐券再加送1張贈品晚餐券，每張可使用自助餐乙客，超值優惠僅限官網銷售，更多訊息請詳見官網或電洽訂房專線03-977-1111。