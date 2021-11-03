2021 ITF台北國際旅展獨賣 買住宿券送500元餐券

隨著疫情趨緩，看準國旅即將爆發的旅遊需求，台南大員皇冠假日酒店將參與11/5-11/8臺灣最具規模的「2021 ITF台北國際旅展」，推出3天2夜雙人住宿券每張只要7,999元，加碼送500元餐飲抵用券，約34折起，因為太超值，所以每天限量50張，售完為止，且沒有線上銷售，只在旅展現場獨賣，目前已受到消費者關注，不少人爭相詢問。

2021年台南大員皇冠假日酒店已開幕屆滿四周年，加上疫情影響，喜歡到戶外或是大自然環境度假成為趨勢。位於台南安平，以台江國家公園為鄰，佔有優越的地理環境，成為國旅客到南部旅遊的優先選擇。趕搭2021年11月5日至8日ITF台北國際旅展商機，於台北南港展覽館一館的攤位號碼K709(臺南館)，推出買住宿券送餐券的獨享優惠。台南大員皇冠假日酒店【3天2夜GO雙人住宿券】(不含早餐)，每張只要7,999元 (原價23,100元)，贈送500元餐飲抵用券。每日限量50張，4天的旅展總計只限量銷售200張，賣完即停，將不再追加，勢必掀起搶購熱潮。每張住宿券也能於訂房時，加價924元升等高級房(陽臺)，走出客房，站在陽臺上，即可親近大自然，耳邊亦能聽見鳥兒高歌的嬉戲聲，絕對是臺灣飯店中少有的獨享空間，也是旅客首選的指定房型。若是家庭客也能加價4,158元升等豪華房兩張雙人床，一家四口同時入住，享受難得的台南FUN心趣旅行的美好時光。

台南大員皇冠假日酒店擁有得天獨厚的絕佳位置，坐落在鹽水溪出海口南岸，坐擁無敵海景與生態綠廊。為了方便旅客暢遊安平，也準備了免費自行車租借，不論在清晨沿著鹽水溪堤防自行車道，享受大口深呼吸的芬多精滋養，午後前往安平樹屋或是安平古堡，來一趟歷史懷舊古都尋禮，最後在傍晚微風徐徐，前往觀夕平台或是四草橋下，觀賞臺灣八景之一「夕照美景」，讓一整天的安平之旅留下滿滿的回憶。訂房專線：06-391-1858，地址：台南市安平區州平路289號。