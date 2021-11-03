從閱讀出發探究SDGs永續議題 2021國際閱讀教育論壇在新北

天下雜誌教育基金會鼓勵大人們和孩子展開閱讀對話。(照片由新北市教育局提供) 天下雜誌教育基金會鼓勵大人們和孩子展開閱讀對話。(照片由新北市教育局提供)

新北市教育局與《天下雜誌》教育基金會今(3)日以 永續、數位、閱讀為題辦理2021國際閱讀教育論壇， 從閱讀出發探究SDGs永續議題各面向， 為第一線的教育工作者分享國際永續教育的趨勢和做法，並以挑戰前所未有線上大型論壇方式辦理，共吸引超過1千名教師 前來朝聖，反映熱烈。

教育局表示，新北市將提升學生閱讀能力列為重要教育政策，從1. 0圖書資源購置、到2.0圖書館改造，再到3.0設置閱讀教師， 目前進入4.0的智慧閱讀階段。透過網路及數位平臺科技， 讓孩子能夠跨界跨境跨時空取得閱讀資源， 用科技導入與大數據分析閱讀學習成效。

新北市獨有的國小閱讀推動教師社群已邁入第六年，透過閱讀， 共學、共備、共讀、共同成長。而永續發展是全世界的趨勢， 更是當今教育關切的議題。因此今年起國小閱推教師社群規劃以3年 時間針對SDGs的17個主題研發跨領域的閱讀教學模組，期待模 組產出後提供全市老師融入領域教學參考，造福更多學子。

這次的講座由MIT教學系統實驗室主任賈斯汀·萊克（Justin Reich）、Elsevier資深副總裁陳克曼（Dr. Michiel Kolman）、南加州師範學院課程總監劉淑雯、 教育部資訊及科技教育司郭伯臣司長、臺中科技大學何昕家教授， 與各階段現場第一線教師透過趨勢與實踐分享， 打開臺灣教育工作者整合性教學思維。

天下雜誌教育基金會秘書長凌爾祥表示，閱讀能為孩子打開視野， 是孩子向真實世界學習的必備能力和基礎。15年來基金會以前瞻的 國際教育新趨勢，邀集國內外教育專家學者分享成功經驗， 在校園與各界推廣閱讀引起廣大的迴響。

參加論壇的德音國小周亞薇老師也說，這次以線上方式辦理， 不僅跨越時空限制讓更多有興趣的教育夥伴參與， 也看到不同以往多元樣貌的論壇討論議題與內容， 很期待能夠在論壇結束後對自己的教學有所啟發， 帶到學校現場給學生更多不同想法。

教育局長張明文表示，新北市辦理多元閱讀刊物計畫、 充實圖書館藏圖書，增置閱讀推動教師，打造智慧閱讀環境， 在軟硬體建設下持續提升學生閱讀競爭力。期待本次論壇持續擴散， 讓新北學子透過閱讀認識SDGs，陶冶多元觀點更與國際接軌， 培養愛閱讀、常思考、有素養的新公民。

教育局長張明文表示，新北市閱讀推動教師社群將對SDGs主題研發跨領域閱讀教學模組。(照片由新北市教育局提供)

天下雜誌教育基金會秘書長凌爾祥表示，閱讀能為孩子打開視野。(照片由新北市教育局提供)

MIT教學系統實驗室主任賈斯汀・萊克表示很開心與老師分享經驗。(照片由新北市教育局提供)