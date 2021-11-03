從閱讀出發探究SDGs永續議題 2021國際閱讀教育論壇在新北

新北市教育局與《天下雜誌》教育基金會今(3)日以永續、數位、閱讀為題辦理2021國際閱讀教育論壇，從閱讀出發探究SDGs永續議題各面向，為第一線的教育工作者分享國際永續教育的趨勢和做法，並以挑戰前所未有線上大型論壇方式辦理，共吸引超過1千名教師前來朝聖，反映熱烈。
教育局表示，新北市將提升學生閱讀能力列為重要教育政策，從1.0圖書資源購置、到2.0圖書館改造，再到3.0設置閱讀教師，目前進入4.0的智慧閱讀階段。透過網路及數位平臺科技，讓孩子能夠跨界跨境跨時空取得閱讀資源，用科技導入與大數據分析閱讀學習成效。
新北市獨有的國小閱讀推動教師社群已邁入第六年，透過閱讀，共學、共備、共讀、共同成長。而永續發展是全世界的趨勢，更是當今教育關切的議題。因此今年起國小閱推教師社群規劃以3年時間針對SDGs的17個主題研發跨領域的閱讀教學模組，期待模組產出後提供全市老師融入領域教學參考，造福更多學子。
這次的講座由MIT教學系統實驗室主任賈斯汀·萊克（Justin Reich）、Elsevier資深副總裁陳克曼（Dr. Michiel Kolman）、南加州師範學院課程總監劉淑雯、教育部資訊及科技教育司郭伯臣司長、臺中科技大學何昕家教授，與各階段現場第一線教師透過趨勢與實踐分享，打開臺灣教育工作者整合性教學思維。
天下雜誌教育基金會秘書長凌爾祥表示，閱讀能為孩子打開視野，是孩子向真實世界學習的必備能力和基礎。15年來基金會以前瞻的國際教育新趨勢，邀集國內外教育專家學者分享成功經驗，在校園與各界推廣閱讀引起廣大的迴響。
參加論壇的德音國小周亞薇老師也說，這次以線上方式辦理，不僅跨越時空限制讓更多有興趣的教育夥伴參與，也看到不同以往多元樣貌的論壇討論議題與內容，很期待能夠在論壇結束後對自己的教學有所啟發，帶到學校現場給學生更多不同想法。
教育局長張明文表示，新北市辦理多元閱讀刊物計畫、充實圖書館藏圖書，增置閱讀推動教師，打造智慧閱讀環境，在軟硬體建設下持續提升學生閱讀競爭力。期待本次論壇持續擴散，讓新北學子透過閱讀認識SDGs，陶冶多元觀點更與國際接軌，培養愛閱讀、常思考、有素養的新公民。
教育局長張明文表示，新北市閱讀推動教師社群將對SDGs主題研發跨領域閱讀教學模組。(照片由新北市教育局提供)
天下雜誌教育基金會秘書長凌爾祥表示，閱讀能為孩子打開視野。(照片由新北市教育局提供)
MIT教學系統實驗室主任賈斯汀・萊克表示很開心與老師分享經驗。(照片由新北市教育局提供)