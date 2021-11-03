尖叫聲！白靈、李國煌、李心潔再度來台灣　金馬頒獎嘉賓超有看頭

金馬執委會今(3)日公布白靈(左起)、李心潔，李國煌將來台擔任金馬頒獎嘉賓。(圖/金馬執委會) 金馬執委會今(3)日公布白靈(左起)、李心潔，李國煌將來台擔任金馬頒獎嘉賓。(圖/金馬執委會)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)金馬執委會今（3）日公布本屆金馬獎評審團主席將由知名電影學者黃建業擔任。此外，也公布白靈、李國煌以及李心潔，也將來台擔任頒獎嘉賓。

金馬執委會發布新聞稿指出，第58屆金馬獎評審團主席將由知名電影學者、前國家電影資料館館長黃建業擔任，他將率領李烈、陳玉勳、小坂史子、馬世芳等於11月27日頒獎典禮當天，討論投票選出本屆金馬得主。本屆評審團完整名單請見金馬官網。

金馬執委會表示，去年以《墮胎師》入圍最佳女主角的白靈，在隔離出關後曾說早知道這麼辛苦，也許不會來。但今年接獲金馬執委會邀約頒獎，先對隔離天數感到猶豫，甚至在IG發文詢問粉絲意見，但仍爽快應許出席典禮。

去年以《男兒王》問鼎影帝的新加坡綜藝天王李國煌，幽默風趣的表現讓不少觀眾表示希望再看到他，他也立即應允來台隔離出席典禮。

金馬影后李心潔更是身兼三職，不僅要在電影大師課分享演員經驗，擔任金馬創投評審，也是金馬典禮上亮眼的頒獎人。

「金馬58電影論壇」今年將舉辦「新導演論壇」與「美術設計論壇」。「新導演論壇」邀請入圍本屆金馬獎最佳新導演的《詭扯》導演許富翔、《當男人戀愛時》導演殷振豪、《少年》導演任俠、《美國女孩》導演阮鳳儀等分享執導首部劇情長片的心路歷程；「美術設計論壇」也邀來入圍的《緝魂》梁碩麟與廖惠麗、《詭扯》蕭仁傑、《瀑布》趙思豪、《月老》王誌成以及《不想一個人》陳柏任，帶領觀眾一同走入電影美術的世界。

兩場論壇將於11月26日14：00至18：30在臺北文創大樓14樓文創會所展開，11月9日（二）13：00於金馬官網活動頁面開放報名，無法到場的影迷，屆時也會有現場直播。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，更多詳細資訊請見金馬官網。