新北市利用數位新思維為疫情下弱勢輸送福利 侯友宜：建構多元福利據點 敬老要從「頭」開始

疫情肆虐、封閉年餘，為免弱勢族群在疫情下更加形單影隻，新北市政府社會局改變思維，利用數位提供福利輸送，使服務不中斷；另外運用民間資源，創造私公協力新模式，並且積極推動多元福利據點。侯友宜市長表示，新北市雖然面臨全國最嚴峻的疫情，但因有團隊的共同抗疫精神，終能使市民團結在一起，度過疫情、過好生活。

新北市社會局長張錦麗3日在市政會議中，以「有疫無礙—福利輸送的新方向」為題做專案報告。張錦麗表示，在疫情下全球都飽受衝擊，尤其原本弱勢的族群受創更為嚴重，像是街友、脆弱家庭、弱勢兒少、獨居長輩、身障朋友等，因此社福單位改變思維，在無法人與人面對面服務時，利用數位遠距視訊持續提供服務，雖然改變了溝通的工具，但不變的是對弱勢關懷的溫度。

張錦麗舉例，新北市開發輔具遠距評估，降低感染風險6萬8千人次，拍攝66部輔具教學影片，超過148萬人次點閱，這項領先全國的創新服務，也因此獲得今年健康城市暨高齡友善城市無礙獎。人民團體改用線上諮詢服務，各會務改用視訊進行等作為，也獲得城市夥伴獎。

另外，疫情期間許多學校和實體課程均暫停，社會局結合小衛星提供30多種如音樂、手作、烘焙、手語、閱讀、說故事等親子課程線上直播；張錦麗說，像公托、居家托育、寄養家庭、長照、早療人員等，在疫情期間辦理各項專業線上研習課程，以供持續進修精進。

侯友宜表示，面對疫情，民眾被迫減少移動，加深了對弱勢族群的排擠，謝謝社會局以積極的行動，善用民間資源，讓各項福利輸送不致中斷；甚至還大力推動多元福利據點，讓過往單一功能性的據點可以再升級，成為複合、多元福利據點，目前全市已成立84處，預計年底要達到100處。像簡報中提到的中和碧湖社區，曾在2019年勇奪全國社區金點獎，無論老人或社區婦女、新住民服務都已經做得很好，今年要新增兒少關懷服務，還有許多據點新增服務對象和內容，都值得嘉許。

侯友宜強調，簡報中提到，新北在「無名氏」的支持下首創免費敬老眼鏡，有16萬多位長輩受益，這項創新性服務已經引起全國15縣市跟進；另外衛生局推動的免費塗氟固齒服務，有4萬多人受益，使新北長輩的平均留牙達19.8顆，為六都最高者；今年要再與華科慈善基金會助聽器銀行合作，為長輩做好聽力保健服務。總而言之，新北市要打造從「頭」開始的敬老方案，從明眼、留牙到護耳，並與青年志工合作，為獨居長輩提供五福樂活2.0版服務，讓長輩可以享有更健康樂活的銀齡生活。