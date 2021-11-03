中華電信與越南Viettel-CHT公司聯手 以公有雲創新應用服務協助越南企業數位轉型

越南最大的 I DC和雲端運算服務公司Viettel- CHT公司與中華電信簽約， 成為其推動越南公有雲市場的最佳合作夥伴， 提供當地企業實現雲端數位轉型與創新應用服務。 中華電信與越南Viettel-CHT公司於今(2021) 年9月正式簽署共同推動越南公有雲服務合約， 協助當地企業導入物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、大數據( Big Data)、資訊安全、雲網融合等多項專業技術， 加速實現智慧製造、智慧醫療、金融創新等應用服務， 自我期許成為越南企業數位轉型的最佳助攻夥伴。

中華電信表示，13年前中華電信與Viettel集團合資成立越南Viet tel-CHT (有限責任) 公司， 該公司成功發展為全越南最大的數據資料中心及雲端服務供應商。 同時間，中華電信為協助台灣企業數位轉型， 亦為台灣最大的數據資料中心及雲端服務供應商， 服務全台超過上千家客戶上雲，且陸續取得MSP、IoT、 DevOps、Well- Architected等多項專業能力認證， 培養逾500位雲端認證專家。而 這次雙方跨國合作推動越南公有雲服務， 聚焦解決當地企業數位轉型的痛點，透過中華電信豐厚技術能量、 服務最佳實踐及公有雲生態圈合作夥伴，有望使Viettel- CHT公有雲服務生態系統多樣化， 進而成為越南數字化轉型的領先基礎設施提供商。

越南Viettel-CHT公司總經理Mr.Ngoc指出， 越南公有雲市場及商機需求成長快速， 透過本次合作將可以在越南快速成長的市場， 加速關鍵技術掌握及雲端人才培育， 解決客戶轉型升級的需求並順勢成長， 未來更可以攜手共同服務國際市場企業客戶。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示，越南Viettel- CHT公司深耕越南與十多個國家的電信市場， 掌握市場經營脈動及發展趨勢，為當地IDC及雲端服務龍頭。 深信經由本次合作，可持續發揮中華電信與Viettel集團合資 共創成長的精神，為Viettel-CHT公司導入全球最新技術 ，領導越南公有雲市場， 為越南當地企業注入嶄新的數位轉型服務能量。