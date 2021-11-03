美國CDC批准 輝瑞疫苗可供5至11歲孩童施打

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）繼輝瑞（Pfizer）的疫苗於8月取得美國食藥署（FDA）的完整授權後，疾病管制與預防中心（CDC）經歷與相關專家的審慎討論後，確認輝瑞/BNT疫苗對幼兒的效用，並在昨（2）日同意將施打年齡層從12歲以上，向下延伸至5至11歲孩童，預計將影響全美約2,800萬兒童。

根據BBC，自新冠肺炎疫情爆發以來，因為5歲至11歲兒童較為特殊的身體狀況，疫苗施打方式一直都有點尷尬，除了只能注射一般成人三分之一的劑量外，還需使用更細的針頭，且第二劑必須在第一劑打完後的三週後進行，規則與成人有些許差異。即使如此，替兒童施打疫苗仍是對抗疫情的關鍵。

根據已有數據，食藥署推定輝瑞/BNT疫苗對孩童的有效性高達91%，不只可以有效阻止重症，其施打後的免疫反應也大致與16歲至25歲的青年相仿，部分醫師指出，現階段並沒有發現特別嚴重、醫學無法處理的副作用，比起疫苗是否安全，該去注意的反而是疫苗量是否足夠、來得及施打，以及小兒科醫生的人手問題。

然而，即使已經給了綠燈，父母願不願意讓自己小孩的施打仍要打上一個大問號。

非政府組織凱澤家族基金會（KFF）在上個月進行的調查顯示，僅有三分之一的父母願意立刻讓小孩施打疫苗，另外三分之一則說他們要再觀察一下，其中一部分家長也對成人施打輝瑞/BNT疫苗後，出現心肌炎的症狀表達擔憂，擔心同樣的狀況出現在兒童身上會更危險。亦有醫生指出，這個年紀的孩童就算染病也多是輕症，實在是沒有必要施打疫苗。

無論如何，白宮在週一表示，已購足足夠為符合資格的2,800萬兒童施打的劑量，並已自輝瑞各地的倉庫移送到地方的兒童醫院、診所和學校等施打場所。不過兒童醫院協會（CHA）的會長Amy Wimpey Knight強調，國家說須施打是一回事，最終還是要回到地方受信任的醫生身上，才能有效跟在地的家庭溝通。