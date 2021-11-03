中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康

文化部加碼推出藝FUN券，今(3)日抽出最後一批幸運兒，數位及紙本共發放78萬份，四周下來總計抽出超過314萬。(圖擷取自文化部臉書直播)... 文化部加碼推出藝FUN券，今(3)日抽出最後一批幸運兒，數位及紙本共發放78萬份，四周下來總計抽出超過314萬。(圖擷取自文化部臉書直播)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部加碼推出藝FUN券，今(3)日抽出最後一批幸運兒，數位及紙本共發放78萬份，四周下來總計抽出超過314萬。

行政院振興五倍券加碼，文化部推出300萬份藝FUN券，每份面額600元，已於前三次抽出超過236萬位得主，最後一次抽籤於今(3)日進行，揭曉最後超過78萬幸運兒，總計四週共抽出314萬8,375份藝FUN券，數位券249萬6,186份、紙本券65萬2,189份，加碼份數達14萬8,375份。

第四波數位券中籤號碼70、61、37、85、67、35、44，中籤人數61萬9,369位；紙本券中籤號碼75、72、71、28、67、82、93、56、34、07，人數共16萬1,170位，合計78萬0,539位藝FUN券得主。

文化部說明，藝FUN券登記資格與五倍券相同，紙本藝FUN券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。經統計自9月22日起開放登記至10月29日第四波登記截止日，共有1,299萬1,627人，數位1,045萬6,253人、紙本253萬5,374人登記。

持五倍券或藝FUN券至電影院消費優惠部分，包含至全台威秀影院購買「2張電影票+1大爆米花+2中杯飲料」套票，即可享影迷價並加贈10點iShow點數，使用藝FUN券購買上述品項，可另參加1年/6個月/3個月 「電影免費看」抽獎；至國賓影城享超優惠雙人含餐套票優惠價；只要500元即可享一般座椅雙人票+爆米花豪華桶1桶；600元則可享Coach座椅雙人票+爆米花豪華桶1桶。

誠品會員持紙本或數位藝Fun券至門市，單筆消費滿$600（內含藝FUN券$600）贈$100 電子券及門市購書77折電子券一張（每帳號限領一次）；金石堂全門市滿888送1,000抵用券，南湖店.北大加盟.國醫加盟.德明加盟除外；至TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店高雄大立店＆WIRED CHAYA 茶屋高雄大立店消費使用600元「藝FUN券」，即贈200元購物金。

使用藝FUN券或五倍券購買功學社高階樂器，滿5,000送5,000；上揚唱片不限廠牌購物滿500折50；沒有新歌的唱片行享95折優惠。

文化部表提醒，中籤者將於明（4）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一至三週數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第四週數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

第一週數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11；紙本券中籤號碼：39、37、23、36、79、08、14、75。

第二週數位券中籤號碼78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼37、76、31、06、51、65、81。

第三週數位券中籤號碼01、92、19、23、79、95、48、46；紙本券中籤號碼31、56、02、52、44、49、00、47、59。

第四週數位券中籤號碼70、61、37、85、67、35、44；紙本券中籤號碼75、72、71、28、67、82、93、56、34、07。