（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）桃機公司2日公布今年1至9月營運統計，受疫情及邊境管制影響，入出境旅客較去年同期減少90.5%；但貨運量較去年同期增25.3%，全年貨運量上看280萬公噸，將創歷史新高。

在此同時，高雄港也因美國等地收貨港卡關，致使多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞、增加裝卸及運輸作業風險問題。為此高市勞工局日前邀集航商宣導強化作業安全管理。

桃園國際機場公司2日下午發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響跨國商務交流及旅遊需求，根據桃機公司統計數據顯示，1至9月份入出境旅客為68萬794人次，較去年同期減少90.5%；航機起降7萬6974架次，較去年同期減少16.0%。桃機今年旅客數預估在100萬人次以內。

桃機公司指出，相較於客運量減少，桃機的貨運則持續成長，貨運量1至9月已達207萬公噸，較去年同期增加25.3%，成長率在東亞主要機場排名第2。展望第4季為傳統貨運旺季，全年貨運量預估上看280萬公噸，將創歷史新高。

桃機公司說，後續在5G等遠距商機持續帶動高科技產品出口，加上歐美耶誕及新年假期將至，海運塞港缺櫃缺工狀況未有緩解，導致「貨物由海轉空」轉單效應持續，以及國籍航空陸續引進貨機擴大運能等因素影響下，貨運熱絡持續成長。

桃機公司表示，依據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）發布的預測，全球航空載客量有望從谷底回升，預期國際旅客量可望於2024年恢復疫情前水準，但復甦程度仍取決於國際疫情趨勢、各國邊境管制力道與疫情管控相關配套措施。

桃機公司指出，亞太地區在2021年上半年的平均國際客運量只有2019年同期的5%，顯示包含桃園機場在內的主要亞太國際機場復甦速度將較國內航線機場緩慢。

桃機公司說，將全力配合政府邊境嚴管政策，並調整營運重心落實國門防堵疫情不成為破口，同時趁疫情旅客較少期間，加速第三航廈工程與基礎建設更新，並提升機場服務智慧化與自動化。

另一方面，高雄市政府勞工局3日發布新聞稿指出，受COVID-19疫情衝擊，歐美持續性塞港問題，高雄港亦因美國等地收貨港卡關，可能造成有多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞、增加裝卸及運輸作業風險問題。

勞工局近日邀集高雄市國際輪船商業同業公會與所屬航商會員，及相關裝卸業者總計60名高階主管，舉辦高階主管安全衛生管理宣導座談，透過分析災害案例，共同研討防災對策，並持續落實安全衛生自主管理機制，確保工作安全。

勞工局長周登春表示，高雄港為國際大型商港，每年有數萬艘船舶泊靠碼頭實施貨物裝卸載作業，今年因疫情關係，高雄港櫃場出現特別壅塞現象，港區內包括裝卸、維修、整備、運輸等作業，都需在有限時間內完成。

目前高雄港貨物增加，雇主如果因為趕工而忽略相關防災措施，容易危害勞工作業安全。工作場所如發生職業災害造成死傷，雇主除須依法補償罹災勞工，會遭受停工、裁罰等處分，甚至刑責追究，不可不慎。

勞動檢查處長郭清吉指出，民國100年至109年間高雄港區共發生13件重大事故，造成工作人員13死，災害原因大部分與裝卸作業及機具維修有關。為加強業者重視港區作業安全及因應高雄港貨物增加引起作業危害風險，邀集航運相關高階主管參加。

中央社引述勞檢處表示，座談鎖定「中毒、缺氧、火災、爆炸、墜落、溺水、吊掛裝卸、感電及被撞」等港區高風險災害類型，加強重點防災措施，協助業者及作業人員遵循。後續檢視各項工安管理措施落實情形，督促航商及相關承攬人加強辦理，有相關職業安全衛生相關疑議，可洽詢07-7336959轉301。

高雄港70號碼頭今年6月3日曾發生重大意外(如下圖) ，東方德班輪進港時，不慎撞擊停泊在碼頭的「永明輪」，造成橋式起重機倒塌，2座起重機造價達新台幣6億，70號碼頭也暫停裝卸作業。

【疫情下•兩樣情】台灣桃園國際機場客運大減•貨運料創歷史新高 高雄港也出現塞港問題

(中央社110年6月3日檔案照片)

受疫情衝擊，高雄港也因美國等地收貨港卡關，致使多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞等問題。高雄市勞工局近日邀集高雄市國際輪船商業同業公會與所屬航商會員，及相關裝卸業者高階主管，舉辦高階主管安全衛生管理宣導座談。 （高雄市政府提供） 中央社