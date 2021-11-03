中國駐聯合國大使批COP26會議空喊口號 斥美轉移焦點、推卸責任

中國國家主席習近平30日以視訊方式出席20國集團(G20)領導人第16次峰會會議。（圖/路透社） 中國國家主席習近平30日以視訊方式出席20國集團(G20)領導人第16次峰會會議。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國領導人習近平未出席COP26氣候峰會，引發美國總統拜登批評此舉是「巨大的錯誤」，然而中國駐聯合國大使今（3日）回嗆，面對全球氣候變化需要的不僅是「空洞的口號」和大批的隨行人員，更批評美國試圖轉移焦點。

中國作為碳排放第一大國，卻以國際新冠肺炎疫情為由，不出席10月31日於英國格拉斯哥的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

面對中國與俄國一同缺席，拜登批評兩國的做法是「巨大的錯誤」，並於記者會上提出質疑「中國正企圖展現他們全球領袖的新角色，如今卻不出席。迴避這麼大的重要議題，你要如何宣揚領導力？」

此外，根據外媒，拜登更直言對此感到失望。他指出，中國和俄國基本上沒有做出任何承諾來應對氣候變化，「人們感到失望情有可原，連我自己都感到失望。」

對此，中國駐聯合國大使張軍表示，應對氣候變化需要堅定不移的決心和持續的行動，而不是空洞的口號、不變的政策、豪華的車隊和擁擠的隨行人員，甚至不負責任地讓人們被感染。

此外，他也回嗆美國，表示美國政府必須認真履行職責，拿出具體的減排措施，而不是試圖轉移注意力、推卸責任。

根據張軍，中國在COP26之前就已經宣布了新的行動計劃和政策目標，並派出了一個中國COP26代表團。而2日時，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，表示COP26會議主辦方沒有提供視頻與會方式，中國也因而失去發言的機會。不過他國政府都期盼能真實參與此重要會議，而非以視頻連線形式參加。