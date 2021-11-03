歐盟、英等32國12/1起取消中國關稅優惠待遇　中國海關洋洋得意？

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國海關近日發出公告，指歐盟、英國、加拿大等共32個國家12月1日起不再給予中國「普遍優惠制度（GSP）」待遇，不過中國海關得意洋洋看待這項發展，認為這是對中國經濟發展及產品競爭力的一項「肯定」。

中國海關總署近日發出公告，指自2021年12月1日起，中國國內出口至27個歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等地貨物，不再簽發原產地證書，因為相關國家將不再給予中國為期已久的關稅優惠待遇。公告指出，目前仍給予中國相關優惠待遇的國家，只剩下挪威、紐西蘭及澳大利亞。

港媒報導，中國海關總署在「政策解讀」文章中介紹，普遍優惠制度（Generalized System of Preferences）簡稱普惠制（GSP），是已開發國家給發展中國家出口製成品和半製成品，給予普遍、非歧視、非互惠的關稅優惠制度。自1978年普惠制實施以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠，包括歐盟成員國、英國、俄羅斯、加拿大、日本（日本2019年即不再提供優惠）等。

海關總署指出，「隨著中國經濟的飛速發展和人民生活水平的不斷提高，根據世界銀行標準，中國不再屬於低收入或中等偏低收入經濟體。為此，歐盟等多個普惠制給惠國，在近幾年陸續宣布取消給予中國普惠制待遇，是故中國出口商品已經不能憑藉普惠制原產地證書享受關稅優惠。」

官方公告中指出，中國「從多國普惠制『畢業』，也證明了中國的產品在國際市場上已經具備一定的競爭力。『畢業』從某種程度上來講也意味著一種『成熟』」。

不過中華經濟與金融協會副秘書長曾志超在接RFA訪問時提出見解，認爲這次歐洲多國取消對中國的關稅優惠待遇，對其整體出口貿易衝擊有限，但會影響一些毛利低及需要大量勞工的產業，如紡織業，但對半導體等高科技業無影響。曾志超認為這項發展可能會加快受影響產業遷移其生產基地至越南、非洲等地。

對於優惠待遇遭撤，專家普遍認為將削弱中國貨品出口價格競爭力，使中共外貿出口雪上加霜。而除了紡織業，預料魚類水產品、肉禽副食品、奶製品、蔬菜、經濟作物、糧食作物、木材、家具、絲綢布料、裝飾品等商品類別都會受到影響。今年稍早中國貿易報更提供解套方案，指中國企業可到海外投資建廠，充分利用第三國的成本優勢和關稅優惠待遇，借船出海擴大出口。