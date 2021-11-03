【台灣11/3本土+0】增7例境外移入　11/6起印度、英國、緬甸自「重點高風險國家」移除

台灣11/3新增7例境外移入COVID-19確定病例，另確診個案中無新增死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣11/3新增7例境外移入COVID-19確定病例，另確診個案中無新增死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16532)、俄羅斯(案16533)、印尼(案16534)、馬來西亞(案16535)、泰國(案16536)、菲律賓(2例，案16537、案16538)入境，入境日介於今(2021)年10月16日至11月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,428例確診，分別為1,785境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

另外，指揮中心發言人莊人祥也宣布，自11月6日零時起（航班抵臺時間），凡自印度、英國、緬甸3國入境之旅客，恢復為第三級流行地區抵臺旅客檢疫措施。換句話說，接下來沒有國家被列為「重點高風險國家」，所有入境者抵臺後不須強制入住集中檢疫所，但仍須遵照相關防疫措施。

莊人祥說明，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來臺前仍應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵臺後仍須配合採深喉唾液及進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往防疫旅宿或自費入住集中檢疫場所接續完成14天檢疫，且於檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，並於自主健康管理期間之第6至7天以家用快篩採檢一次，亦請民眾透過雙向簡訊自主回報檢測結果。

莊人祥說，指揮中心仍會持續監視國際疫情，如經監測發現新興(emerging)變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來臺旅客專案管制措施。