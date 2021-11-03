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(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 富邦金控董事長蔡明興日前確診新冠肺炎，根據指揮中心資料，他列為案16448，指揮官陳時中後來也間接證實案16448就是蔡明興。今天(3日) 有報導稱蔡明興的妻子也確診。

今天下午指揮中心記者會上有媒體詢問 ，案16448據傳狀況不好(14:12:07) ，想知道他目前身體狀況如何？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，外傳消息不知道根據什麼，指揮中心沒有接到類似消息。

隨後媒體問到，今天新增的案16532是否為16448的接觸家人(14:08:40) ？羅一鈞回覆稱，案16532確實是記者所提個案的同班機接觸者，檢疫期滿後採檢確診，Ct值為34，個案曾在5月及7月左右分別接種兩劑AZ疫苗，屬於突破性感染。

稍後又有記者追問16532與16448是否為夫妻關係(14:14:28 )，羅一鈞直言，現場記者都已經知道案16448是誰，所以指揮中心不可以進一步說明16532與16448的關係，依據傳染病防治法第10條規定，不得洩漏病人個資，「違法可處9到45萬，我不希望被罰」。

富邦金董事長蔡明興確診COVID-19，10月18日至31日請假，職務由董事蔡明忠代理，引發「產金分離」爭議，由於請假期間屆滿，富邦金1日表示，蔡明興雖恢復良好但將再休息一週，職務改由北富銀董事長陳聖德代理。

富邦金董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），休假期間（10月18日至10月31日）職務由董事蔡明忠代理，引起外界討論是否違反產金分離原則。

隨著請假期間屆滿，外界關注蔡明興是否返回職位，對此，根據中央社，富邦1日以書面回應表示，董事長蔡明興目前健康恢復情形良好，但遵醫囑需多休息，故自1日起再請假一週。

富邦金指出，董事蔡明忠1日有在外地的私人行程，已向擔任董事的台灣大哥大請假在案，無法代理董事長職務，故改指定台北富邦銀行董事長陳聖德代理金控董事長，公司營運及各項業務如常，不受影響。

傳富邦金董事長蔡明興夫人也確診? 指揮中心: 不得洩漏病人個資 11月1日起北富銀陳聖德代理蔡明興

富邦金董事長蔡明興確診「營運不受影響」 10/22指揮中心間接證實個案「病況穩定」無重症徵兆