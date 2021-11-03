改寫美國波士頓200年來歷史　36歲台裔吳弭當選首位女市長

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）波士頓市長決選2日開票，身為台灣移民第2代的吳弭以61％的得票率持續領先，對手喬治已公開恭喜吳弭當選，36歲的吳弭將成為波士頓200年來首位女市長，也是第一位有色人種市長，擺脫兩世紀來由白人男性主導政壇的局面。

「波士頓前鋒報」（Boston Herald）報導，喬治（Annissa Essaibi-George）說：「我想恭賀吳弭（Michelle Wu）。她是當選波士頓市長的首位女性、也是首位亞裔美國人。這可不是一件小事。」

根據「紐約時報」即時開票結果，目前已開出62%的選票，吳弭得票率61.1%，喬治38.9%。

波士頓前市長華爾希（Marty Walsh）因被美國總統拜登欽點出任勞工部長，並於今年３月卸下市長職位後，市議會議長詹尼（Kim Janey）成為首位以代理身分出任波士頓市長的非裔人士和女性。

去年9月，吳弭宣布角逐市長。今年9月14日，36歲的吳弭與同為民主黨籍、47歲的喬治在初選擊敗另3位參選人，挺進本月2日的決選，為一直與種族和族裔紛爭搏鬥的波士頓開啟了新紀元。

吳弭雙親從台灣移民美國，她是在伊利諾州芝加哥南區出生長大，之後為赴哈佛大學求學而移居波士頓。28歲的吳弭於2013年11月首次當選市議員，成為波士頓史上首位台裔美籍市議員。2016年1月至2018年1月，吳弭擔任市議長，為波士頓市議會首位有色人種女議長。