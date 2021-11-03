超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出

2021台北爵士音樂節將於11月27日起連續三周三大場域登場(圖/台北市文化局) 2021台北爵士音樂節將於11月27日起連續三周三大場域登場(圖/台北市文化局)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021台北爵士音樂節將於11月27日起連續三周三大場域登場，新科金曲歌王蛋堡、金曲最佳新人？te壞特將輪番帶來精采演出。

2021台北爵士音樂節以「爵士就是生活」（Chill Jazz , Cheers moment）為主題，邀請金曲歌王蛋堡、金曲最佳新人?te壞特、Julia吳卓源、金曲最佳專輯得主門田英司等黃金陣容演出，自11月27日起連續三個週末，分別在天母忠誠公園、台北流行音樂中心南基地戶外廣場及大安森林公園音樂台登場。

台北爵士音樂節由當道音樂創辦人「王爺」王斯禹策展，以爵士音樂自由即興、愜意放鬆的特性與精神，規劃系列節目，期望大家都能重新走出戶外聆聽音樂，擁抱生活。

今年特別規劃與音樂平台街聲Streetvoice合作，由音樂編輯以不同情境風格挑選3組爵士歌單供民眾收聽，讓爵士樂陪伴每個生活片刻，同時也將與演出場地周邊店家合作，於活動期間推廣播放爵士歌單，讓爵士樂進入民眾熟悉的日常生活場域。

11月27日天母忠誠公園場次以「Jazz & Chill」為題，呼應天母異國風情，邀請多組國際爵士樂手齊聚，有拉丁爵士-JOSE Garcia BAND及Groove Station、吉普賽爵士-葉棣綺二重奏、世界音樂融合爵士-Sonus de Gaia大地之歌與Bazaar中東爵士樂團，譜出不同風格的異國感受。

12月4日於台北流行音樂中心南基地戶外廣場，由新生代爵士音樂家帶來「Jazz & Swing」的演出，包括年度最受矚目的新生代女聲及第32屆金曲新人？te壞特、曾獲法文聲樂大賽香頌組冠軍(歌手)的人聲時空旅行、曾獲金曲演奏類最佳專輯、最佳專輯製作人與最佳作曲的藤井俊充、李哲安四重奏、林亮宇爵士四重奏等。

第32屆金曲歌王蛋堡將壓軸登場！12月10日至12日大安森林公園音樂台將以「Jazz & Relax」為題，帶來跨界流行音樂與爵士樂，演出陣容包含擅長R&B曲風的Julia吳卓源、充滿美國復古爵士樂精神的TPO踢霹歐爵士大樂團等。

另外，在每日演出前，公園的四個出入口也將安排爵士樂手演出，把大安森林公園打造為一座爵士公園，讓民眾從踏入公園時就能感受滿滿的爵士氛圍，詳情請於官方臉書及Instagram查詢。