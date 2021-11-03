【捍衛警方尊嚴？】中國男微信群組發圖嘲諷公安 被控辱警遭拘留9天

中國男子發出的「梗圖」遭人檢舉。（圖/截圖自中國青銅峽公安公告） 中國男子發出的「梗圖」遭人檢舉。（圖/截圖自中國青銅峽公安公告）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）一名中國男子因不滿社區防疫規範，於微信群組上發出一張將狗與警察合成的「梗圖」，卻於30日被人檢舉，警方將依法拘留該男子9天，以懲罰其「尋釁滋事」、公然侮辱警察的行為。

根據外媒，中國寧夏青銅峽市社區中一名李姓中國男子，因不滿嚴格的疫情管控政策，於330多人的微信群組中上傳一張將中國公安與狗合成的梗圖。

圖中一隻黃狗帶著人民警察的帽子，右手拿著印有狗照片的公安證件，左手則指著鏡頭，擺出責罵貌，不料此圖竟被人以辱警為由檢舉，該男子因此遭拘留9天。

青銅峽警方主張，公安民警為社區內的大家不懼危險、不捨日夜，堅守在防疫第一線，卻遭民眾公然侮辱，警方對此表示無法容忍，堅決依法快速懲處，捍衛民警執法威嚴和法律尊嚴。

青銅峽警方指出，李男的行為已構成「尋釁滋事」，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》規定，青銅峽市公安局將依法對李某予以行政拘留9日的處罰。

由於中國近期本土疫情再起，國內的防疫管制措施變得更加嚴格，政府更推出「零容忍」政策以遏止疫情擴散。

CNN指出，10 月有兩名居民因試圖越過封閉的社區圍欄而被拘留。31日時上海迪士尼更因一名遊客新冠病毒檢測呈陽性，而要求園內3萬多名遊客暫需測完核酸檢測後才可離園，這種種嚴格的政策也在社群媒體上掀起討論。