台灣愛滋感染者將面臨「高齡」社會　40歲以後患慢性風險高2倍

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）隨著愛滋藥物治療的進步，感染者的平均壽命與一般人無異，但也正面臨高齡趨勢！國外研究顯示，愛滋感染者相較一般人恐提早「10年」面對老化、慢性疾病與共病等健康問題，而台灣10年內粗估約有1.4萬名愛滋感染者將逾50歲，面對老化議題與慢性共病的挑戰，感染者該如何提早做好準備？

衛生福利部桃園醫院教研部主任暨感染科鄭舒倖醫師表示，台灣已連續3年新診斷個案數每年下降12至20%，目前臨床治療趨勢推行「及早診斷、即時治療」，感染者一經確診，即於確診當日或確診7日內接受治療，使得穩定服藥控制的病人已高達95%病毒偵測不到，也因此，隨著感染者健康與平均壽命改善，愛滋感染不再只是關注「病毒本身」，感染者照顧需要朝向跨科別「以人為本」整合照顧。

國立陽明交通大學醫學系副教授暨亞東紀念醫院感染科主任楊家瑞醫師指出，現今50歲以上年長感染者共計2845人，僅占總感染人口7%。然而，目前35-49歲感染者將於10年內陸續步入50歲關口，估計超過3成以上、近1.4萬愛滋感染者，將面臨「早期老化」健康問題。

因疾病本質長期處於的慢性發炎過程，導致感染者與一般人相比，將提早10年面臨八大慢性病與共病，包含代謝性疾病、心肌血管疾病、肺病、骨質疏鬆、慢性腎病、慢性肝病、神經學方面等健康危害。

國內外研究也顯示，愛滋感染者超過40歲以後，高血壓、心臟病、腦中風等慢性共病風險高出一般人的1.5至2倍。

此外，國外研究觀察也顯示，在愛滋本身與共病的相互作用下，感染新冠病毒後的重症風險較一般健康人來的高；楊家瑞提到，在國內有近1至2成患者因擔憂染疫、感染科夜診縮減、或感染者身分曝光等，擅自取消回診，部分甚至產生伺機性感染而住院治療，憂心感染者因此輕忽疾病本身與共病影響的嚴重性，而成為新冠高重症風險的族群之一。

鄭舒倖表示，其實國內有不少愛滋老化慢性共病整合門診服務，減輕感染者在醫院各科別四處跑的壓力。鼓勵感染者穩定服藥治療、固定回診、與醫療團隊主動溝通，就能透過個管師協助，由相關慢性病科別醫師到整合門診提供治療，或感染者主治醫師介紹門診，讓共病治療資源主動走向感染者。