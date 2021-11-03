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最後一次！台灣藝FUN券第四輪抽籤下午登場　64萬幸運兒即將揭曉

先來看看前三周中獎的身分證末兩碼吧！不要忘記去領喔！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/03 10:30
台灣藝FUN券第四輪抽籤下午登場(圖/文化部)

台灣藝FUN券第四輪抽籤下午登場(圖/文化部)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)藝FUN券最後一輪抽籤將於今(3)日登場，將抽出約64萬幸運兒。

配合行政院發行振興五倍券，文化部加碼推出每份600元的藝FUN券，已於前3週抽出236萬名幸運得主，第四輪也是最後一週抽籤將於今(3)日下午3點進行，由文化部政務次長蕭宗煌代表抽出64萬名幸運兒。

文化部預計發出300萬份藝FUN券，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，可在全國超過1萬家以上的場所使用，最後一次抽籤將於今日社會創新實驗中心舉行，也可於文化部臉書收看直播，抽籤由義謙法律事務所律師宋易修見證；同時，也將公布本週的好康優惠。

文化部自10月13日起，連續四週的每週三下午（分別為10月13日、20日、27日及11月3日）採身分後末兩碼抽籤，前三周直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份， 即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三週份數進行抽籤。

文化部提醒，中籤者將在隔日上午8時30分後陸續收到簡訊通知，也可至五倍券官網查詢，而數位藝FUN券可在隔日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票，毀損或遺失不能更換或補領。使用期間皆至2022年4月30日止。

第一週數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11；紙本券中籤號碼：39、37、23、36、79、08、14、75。

第二週數位券中籤號碼78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼37、76、31、06、51、65、81。

第三週數位券中籤號碼01、92、19、23、79、95、48、46；紙本券中籤號碼31、56、02、52、44、49、00、47、59。
藝FUN券
文化部

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