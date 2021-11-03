歐洲議會官方代表團抵台灣　緊湊行程將會蔡總統、與智庫座談

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」官方代表團3日抵台，這也是歐洲議會首次官方正式訪問團來台，意義重大。 歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」官方代表團3日抵台，這也是歐洲議會首次官方正式訪問團來台，意義重大。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」首次派出官方代表團已於3日抵台，將不開放採訪。

中央社報導，歐洲議會（EP）「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）代表團成員搭乘長榮航空BR-88班機於今(3)日上午7時12分抵達桃園國際機場，由外交部政務次長曾厚仁代表前往接機，應代表團要求不開放採訪。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」在10月決定派出代表團訪問台灣，這次由委員會主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）率團，此行包括7名議員及助理人員共10餘人，將停留訪問數天，格魯克斯曼表示「非常高興來到這裏（台灣），支持我們的朋友」。

INGE是歐洲議會所屬非常設性質的「特別委員會」，於2020年9月正式運作，有33名議員，以應對外國干涉歐盟與各成員國選舉，特別在COVID-19疫情蔓延全球期間，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動，INGE將提出可能需要採取立法的行動。

格魯克斯曼同時是歐洲議會「國際貿易委員會」（INTA）重要成員，由於歐洲議會10月下旬通過「歐盟－台灣政治關係與合作」中呼籲歐盟啟動與台灣洽簽雙邊投資協定（BIA）前置作業，是否會針對此議題另與台灣交流意見受到矚目。

外交部透過新聞稿指出，訪團成員包括特別委員會主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann，法國籍）、庫比柳斯（Andrius Kubilius，立陶宛籍，曾任總理）、葛洛娃（Markéta Gregorová，捷克籍）、希德（Andreas Schieder，奧地利籍）、奧什特列維丘斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）、克爾索斯（Georgios Kyrtsos，希臘籍）及德雷斯托（Marco Dreosto，義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員及相關黨團政策顧問，共13人。

外交部說明， 歐洲議會官方代表團訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三，以及接受外交部政務次長曾厚仁代表外交部長吳釗燮款宴。

外交部透露，訪問團成員另將與專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體座談。訪團抵離及在台期間的各項活動規劃安排，完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的防疫規定與相關指引。訪團成員希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與台灣政府機關官員及專家深入交換意見。

外交部說，台灣與歐盟近期雙邊整體關係及合作交流程度不斷提升，歐洲議會的支持與貢獻功不可沒。台灣位處抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，以及境外敵對勢力威脅的前線，外交部將持續與歐洲議會等歐盟機構加強合作，共同對抗專制政權的侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。