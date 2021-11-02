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史無前例！歐洲議會官方代表團明日首次訪問台灣

本次代表團來台灣，將就辨別及抵抗虛假訊息攻擊經驗，展開為期數日的交流。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/02 20:56
歐洲議會首度派遣官方代表團訪台，該團將於3日早上抵達台灣。（圖／picture alliance)

歐洲議會首度派遣官方代表團訪台，該團將於3日早上抵達台灣。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）突破外交里程碑！歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」7名議員明（3）日抵達台灣訪問，其中一名議員在推特上證實，已搭上來台班機。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）於今年10月決定派出代表團訪問台灣，7名議員及隨行人員總計十數人，從巴黎出發，經13小時的飛行，將於3日早晨抵達桃園機場，雙方將就辨別及抵抗虛假訊息攻擊經驗，展開為期數日的交流。

歐洲議會也向中央社表示，這次出行是歐洲議會首次官方正式訪團來台，意義重大。

代表團成員之一，歐洲人民黨團希臘籍議員克爾索斯（Georgios Kyrtsos）在推特證實，代表團已搭機前來台灣，並指出此行是官方正式任務，將嚴格遵守隔離14天的防疫規定。
台灣-歐盟
歐洲議會
外國干預歐盟民主程序特別委員會
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