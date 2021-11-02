IS再犯案？阿富汗最大軍醫院傳爆炸槍響 近50人傷亡

位於阿富汗首都喀布爾市中心的烏德汗醫院（Sardar Mohammad Daud Khan hospital）2日傳爆炸與槍擊事件，至少5... 位於阿富汗首都喀布爾市中心的烏德汗醫院（Sardar Mohammad Daud Khan hospital）2日傳爆炸與槍擊事件，至少50人傷亡。（圖／翻攝自路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾今（2）日驚傳爆炸事件，一間軍醫院發生爆炸與槍擊，造成至少15人喪生，34人受輕重傷。當地媒體引述目擊者消息指出，有武裝組織伊斯蘭國份子進出醫院，或與本次事件相關。

路透社報導，塔利班（Taliban) 內政部發言人霍斯蒂（Qari Saeed Khosty）指出，爆炸發生在喀布爾市中心的烏德汗醫院（Sardar Mohammad Daud Khan hospital），該醫院能容納400床位，是當地最大軍醫院。他在推文中指出，其中1起爆炸發生在醫院入口處。安全部隊已被派往該地維持秩序。

官方目前尚未對外透露傷亡確切人數，但一位匿名安全官員透露，至少有15人喪生，34人受輕重傷。

據居民釋出的照片顯示，在爆炸區域上空有幾縷煙霧，目擊者聲稱至少有兩架直升機在該區域上空飛行。

一名醫院工作人員設法逃離現場後表示，他先聽見巨大爆炸聲，接著是持續數分鐘的槍響，大約十分鐘後，就發生更大的第二波爆炸。但他不清楚爆炸聲與槍擊是否發生在醫院建築群內。

目前並未有勢力出面承認犯案，然阿富汗官媒巴赫塔爾通訊社 （Bakhtar News Agency）引述目擊者指出，有數名伊斯蘭國（Islamic State, IS）份子進入醫院，並與維安人員發生衝突，但目前並未確認該組織涉案。

自塔利班於今年8月底全面重掌阿富汗，攻擊與殺戮事件頻傳，IS曾進行一系列攻擊，破壞了塔利班所宣稱的，於數十年戰爭後恢復阿富汗安全的說法，也讓外界日益憂心阿富汗恐成為激進組織的避難所。

塔利班政權的復辟，也使阿富汗頓失國際援助，該國脆弱的經濟處於崩潰邊緣，嚴重的乾旱再將上即將到來的冬季，不斷攀升的經濟危機使數百萬人面臨貧困與饑餓的威脅。