中國對台威脅日增 台灣人怎麼看？民調：逾6成民眾不認為中共將攻台

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民意基金會2日公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」調查，發現有6成4的民眾表示，不同意「兩岸早晚會發生戰爭，中共遲早會出兵攻打台灣」，對於「國軍有效防衛國家的能力」一題，選擇有信心的比例則略高於沒信心。

根據台灣民意基金會今天公布的調查，面對「台灣海峽兩岸，因種種因素，戰爭早晚會發生，中共遲早會出兵攻打台灣」的說法，7%受訪者非常同意，21.1%還算同意，40.6%不太同意，23.7%一點也不同意，7.6%沒意見、不知道。

反觀去年同期做的調查，同一個問題回答結果為「強烈不同意」的有42.4%，今年只剩23.7%。「還算同意」則從10.9%升到21.2%。

在「國軍有效防衛國家的能力」一題，選擇有信心的比例為48.4%，略高於沒信心的46.8%。和去年民調中同一題相比，民眾普遍的態度無太大變動。

至於問到「中共若武力犯台，美國有沒有可能出兵協助台灣」，有65%的人認為有可能，28.5%認為不可能，其餘比例的人則表示很難說或不知道。

根據中央社，透過這份民調的年齡分析可得知，台灣年輕人相較更傾向中共「會攻台」，20至24歲中，有39%受訪者同意「中共遲早會攻台」，49%不同意，12.5%不知道。25至34歲中，有34%同意「中共遲早會攻台」，63%不同意，3%不知道。

若從教育程度看，專科及大學以上教育程度之受訪者同意「兩岸早晚會有戰爭」的較多，而教育程度愈低者愈傾向不同意。

中央社指出，這次民意調查由台灣民意基金會負責問卷設計，委託山水民意研究公司調查。於2021年10月18至20日，隨機抽樣全國20歲以上成年人住宅電話。有效樣本1075人，抽樣誤差在95%信心水準下、約正負2.99個百分點。