【美國能源新政】拜登氣候峰會承諾 2030年前第2大溫室氣體甲烷要減30%

美國總統喬拜登於11月1日在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會(COP26)開幕式上發表談話。（圖/美聯社） 美國總統喬拜登於11月1日在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會(COP26)開幕式上發表談話。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）甲烷作為第二大溫室氣體，對全球氣候變遷的影響比二氧化碳更加顯著，美國總統拜登於週二（2日）的聯合國氣候峰會（COP26）公布，將啟動大幅減少甲烷的計畫，預計在2030年之前減少30%。

第26屆聯合國氣候大會（COP26）於2021年10月31日在英國格拉斯哥舉行，美國總統拜登2日將在COP26上宣布此事。根據美聯社，這次的計畫將首次關注在美國舊有油井的減排，而不像以往的規定那樣多針對新井。

這次拜登提出減少甲烷的計畫已由美國環保署(Environmental Protection Agency, EPA) 研擬已久，核心內容為提高對甲烷外洩的規定，包括檢驗標準、及運輸或操作甲烷過程中可能造成的洩漏，目的是讓石油天然氣業者的相關法規更加嚴格。

由於目前美國政府針對石油與天然氣業者訂下的甲烷排放規定僅適用於 2015 年之後的版本，因此美國近90萬個井場中，有 90% 以上不受監管。

美國環境保護署局長雷根（Michael Regan）表示，這次依據美國《清潔空氣法案》制定的新規定，將比2016年歐巴馬政府時期制定的標準更嚴格。

雷根也表示，這次「歷史性的行動」將確保美國國內得以大幅度地減少污染。他說，新規定將保護石油和天然氣站點附近的社區，並推進美國在2015年《巴黎協定》中訂下的氣候目標。

根據美聯社，石油和天然氣工業是美國最大的甲烷工業使用來源，而甲烷是一種非常強效的污染物，對於造成全球暖化，甲烷需負三分之一的責任。此外，許多環保組織也稱減少甲烷是減緩全球變暖速度最快、最具成本效益的行動。

根據聯合報，有資深官員表示，目前已有逾90個國家響應這項甲烷全球減排計畫，規模占全球經濟的三分之二，全球甲烷排放量前30大國當中也有半數加入。

至於煤礦使用大國中國是否加入響應此行動目前未得而知。顯而易見的是，拜登政府此次的能源新政勢必將對石油天然氣、垃圾掩埋與農業等造成影響。