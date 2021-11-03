台灣集保受邀於AOSEF分享ESG創新服務

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣集中保管結算所近日受邀，於亞洲和大洋洲證券交易所聯合會(AOSEF)，分享投資人關係整合平台（IR平台）的發展與應用，這也是該組織的環境、社會和企業治理（ESG）線上系列座談的首場活動，由集保擔任主講，帶領區域重要交易所代表，深度認識全球第一個多元且備受金融專業人士肯定的ESG資訊平台。

去（2020）年新冠肺炎疫情肆虐，對世界各地經濟、生產、及生活方面造成極大衝擊與壓力，在這個背景下，環境、社會和企業治理（ESG）成為投資新顯學，市場參與者益加重視企業在環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）、公司治理（G，governance）資源投入程度。美國知名商管學院研究發現，企業ESG工作落實與長期財務績效呈現正相關，因此遂成為評估企業永續經營能力的關鍵指標。

台灣集中保管結算所積極推動台灣企業永續轉型，協助國內企業與國際投資人期待接軌。於2019年推出投資人關係整合平台，2020年再度升級納入ESG評級指標，在ESG投資中扮演的重要資訊提供者角色，也是全球首創的公開且多元的ESG資訊平台，提供全球主要ESG研究機構編製之ESG評分數據供散戶、法人、及發行公司參考。

目前平台收錄富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等研究機構所編制的ESG評級。2021年IR平台更加入全球領先的股東會與公司治理研究機構Glass Lewis出版之股東會投票建議報告。

集保結算所黃蓁蓁經理會後受訪表示，很高興集保IR平台的績效與成果，再度獲得國際交易所社群的認同與肯定，藉由本次與會分享成功經驗，透過交易所國際組織平台，行銷台灣ESG軟實力。展望未來，集保將更積極探索圍繞氣候相關的ESG數據，提供公眾、發行人與機構投資人更多服務，滿足越來越多的ESG需求。

此次會議是由亞洲和大洋洲證券交易所聯合會(AOSEF)下的永續討論小組(Sustainability Discussion Group)所舉辦，是該平台的第一場線上座談會，只開放會員參與，致力推動區域間友善的永續投資環境。AOSEF主要由各國交易所組成，這次他們的永續會議邀請集保，這個非交易所單位來分享IR平台，顯見IR平台的ESG績效與成果受國際矚目。