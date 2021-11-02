台灣前立法院長王金平座車疑遇逼車　隨扈警官亮槍警戒•引發虛驚

新北市三重警方2日上午獲報疑有行車糾紛，有人在街頭亮槍，於是動員警力攔截圍捕，蘆洲分局員警循線於蘆洲區中正路攔獲車輛，經盤查確認是前立法... 新北市三重警方2日上午獲報疑有行車糾紛，有人在街頭亮槍，於是動員警力攔截圍捕，蘆洲分局員警循線於蘆洲區中正路攔獲車輛，經盤查確認是前立法院長王金平座車，也釐清全案是警官警戒作為引發虛驚。（翻攝照片）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前立法院長王金平座車今天(2日)行經新北市三重區時，疑行車糾紛遇逼車，車上隨扈警官亮槍遭誤認槍砲案，警方獲報攔獲確認，釐清是警官警戒作為，虛驚一場。

王金平座車今上午發生行車糾紛，隨扈遭疑亮槍，也引起外界關注。內政部長徐國勇說，是依規定派遣隨扈給王金平，印象中期限是一年，隨扈到任何地方，依規定都需攜帶槍械。

三重警方上午獲報疑有行車糾紛，有人在街頭亮槍，於是動員警力攔截圍捕，由於車子往蘆洲方向行駛，警方通報蘆洲分局攔截圍捕。

蘆洲分局員警循線於蘆洲區中正路攔獲這輛車，經盤查確認是王金平座車，車上共有駕駛及保六總隊第二警官隊的警官及王金平3人，王金平當時是要前往某學校參加校慶活動。

中央社報導，警方調查，吳姓男子駕駛車輛疑在國道1號三重交流道時，被王金平座車按喇叭超車，於是一路尾隨跟車。

吳男開車行經三重區三和路四段時，王金平座車副駕駛座的警官持槍警示並出示警察服務證，隨後向蘆洲區中山一路右轉三民路駛離。雙方並未發生衝突。

警方表示，吳男一時之間無法明顯辨識警官身分，誤以為是一般民眾持有槍械，於是向警方報案。警方攔查後確認是警官發現有車輛跟逼，擔心王金平有遭危害之虞，才會拔槍警戒預防危害，警方事後也向吳男說明，此事並無違法。

立法院會今天繼續進行行政院長蘇貞昌施政質詢，列席的徐國勇下午進入議場前接受媒體聯訪相關議題。

徐國勇說，根據中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定，可以派遣保六總隊警官隊，對重要人士給予安全維護。王金平擔任非常久的立法院長，申請安全警戒，內政部也依據相關規定，派遣警官隊警官擔任隨扈、保護王金平的安全。

對於這起事件，徐國勇表示，民眾是好意，看到有人拿槍所以向警察局檢舉、申報，警察局速度很快，馬上派遣警員去了解。

經了解後，徐國勇說，隨扈是認為有人在跟車，必須預作準備，而隨扈一定會攜帶槍械，這是為了保護首長和特定重要人士的安全。

至於有無亮槍，徐國勇說，警政署口頭報告隨扈大概有把槍露出來，而因隨扈衣服寬寬的，坐著起身的時候，槍套就可能露出來。