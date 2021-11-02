東北季風到 九孔繁殖好時節

東北季風來代表九孔繁殖季節到， 新北市海洋資源復育園區的培育人員會從飼養兩年以上的九孔中挑選 生殖腺飽滿的成貝進行種苗繁殖， 繁殖出來的九孔苗經過培育人員的細心照顧，於隔年的6月放流至貢 寮卯澳灣水產動植物繁殖保育區，藉此補充海洋資源， 也藉此宣揚海洋保育的觀念。

漁業技術課課長俞怡君說，每當東北角吹起濕冷的東北季風， 海水水溫也逐漸開始下降時，就表示又到了九孔繁殖的季節， 九孔的生殖腺都已成熟，只要受到溫度變化的刺激， 就會讓九孔感受到生命威脅，進而趕快排精和排卵。 養殖前輩們正是利用九孔的這項特性，建立九孔人工繁殖技術。 由於九孔屬於夜行性生物，繁殖時間多在半夜， 養殖前輩們常常為了等候九孔繁殖的最佳時機而徹夜守候， 隨著九孔繁殖技術逐漸成熟穩定， 能夠營造出適合九孔繁殖的環境條件， 現如今即使是白天也可以進行九孔繁殖， 大大的提升了九孔繁殖工作效率。

培育人員利用加溫棒調控繁殖箱內的海水溫度，經過3-4小時的逐 漸加溫，九孔開始噴精和排卵，工作人員採集九孔的精、卵後， 依固定比例進行人工授精， 經顯微鏡檢視確認受精卵受精成功且胚胎開始發育後， 再小心的移至育苗池中照料。剛孵化的九孔苗會先在水中懸浮2到5 天後就會附著在育苗池中懸吊的塑膠浪板上， 並以生長在浪板上的矽藻等微細藻類為食。 園區繁殖出來的九孔苗會在培育人員的細心呵護下逐漸長大， 並於隔年6月放流於貢寮卯澳灣水產動植物繁殖保育區， 藉此增裕海洋資源。

新北市漁業處表示，為增裕新北市海洋資源， 新北市海洋資源復育園區會於每年10至11月間進行九孔幼苗的繁 殖培育，並在隔年6月九孔苗的殼長達2至3公分時， 邀請鄰近學生一同將九孔苗放流到新北市卯澳灣水產動植物繁殖保護 區，希望藉由九孔苗的繁殖培育及放流活動， 增裕本市海洋資源的同時，也傳達海洋復育的理念。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供