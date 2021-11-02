新北活化校園「軟硬」兼施 6千萬打造32校新課綱多元課程教室

在新課綱實施後，高級中等學校需開設跨領域、 跨學科專題或統整類選修課程，讓學生學習更符合108課綱精神。 因應學校調整教學與學習空間需求，新北市自107年度起辦理教育 部國教署推動空間活化補助計畫，在中央及市款共同挹注下已補助3 2校金額達6,121萬元，透過硬體工程打造多元課程教室， 發展特色課程培養學生軟實力，以如此「軟、硬」兼施方式優化、 完善學習空間。

教育局表示，在學校多元選修、校訂必修及加深加廣的課程需求下， 空間必需重新規劃與活化。學校會透過凝聚校內共識， 預先與學科領域或社群召集人討論結合原有素材及創新求變想法， 盤點校內可活化空間，每年度依序改善教學空間， 讓師生在具現代化美學、科技感且實用性強的教室進行教與學。

林口高中今年度運用空間活化經費， 將原本閒置的師生餐廳空間改造成運動科學檢測暨運動傷害防護室。 高栢鈴校長表示，空間改裝後設置水療、按摩床、 懸吊訓練及徒手訓練及放鬆區， 活化後的教室可供多元課程與教學使用， 除體育班及校隊學生進行一般徒手及放鬆的教學訓練外， 更提供專業級水療及按摩，在運動訓練後可以放鬆舒緩肌肉與筋膜。

光復高中申請將原本一般教學使用的國文專科教室， 透過空間活化打造成藝遊生活趣的情境教室。 光復高中吳宗珉校長表示， 透過鋪設仿原木地板及設計後牆山水造型及窗花拉門， 營造出沉浸式情境的教學場域。 嶄新的教室現場展現出典雅的文學氣息， 老師除進行語文培訓也利用作為藝術活動空間， 成為最熱門的跨領域教學基地。

三重商工則是將原本造訪人數不多的自習空間， 升級打造成現在學生最喜歡使用的自主學習課程教室。 李立泰校長表示，透過融合美學概念將天花板局部改造， 再加上鋪設木紋地磚及設計兼具雅緻及舒適， 學生在教室中進行主題發現與探索， 進而深化思考產出學習歷程檔案， 多元彈性地空間用途還可以進行微型機器人、 專題製作及實驗與操作。

教育局長張明文表示， 新北市要讓校園教室空間改造的硬體工程與各校課程特色的軟實力加 以結合，將使用度較低的專科教室進行空間活化， 用嶄新活化空間讓課程教學更加亮眼， 改造成具有共用性質的多元情境教室或特色學習空間， 展現境教功能。未來將與教育部合作，協助各校加快改善教學空間， 提供新北市高中生更優質學習環境，創造學生適性探索、多元展能、 適性揚才的機會。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供