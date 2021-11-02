快來鮮物本舖品嚐海鮮 體驗舌尖上的饗宴

東北角海岸孕育著豐富的山珍海味， 於每年11月至隔年3月是貢寮鮑的產季，創生團隊李勝興創立的「 鮮物本舖」推出「鮮物海味鮮體驗」特色遊程， 體驗內容包含導覽和品嚐海味， 邀請民眾來東北角體驗漁村風情和品嘗鮮美的漁產品， 感受海洋文化之美。

位於新北市貢寮區「鮮物本舖」由李勝興因不捨家產業凋零， 毅然決然返家鄉接手鮑魚養殖事業，再次和久違的大海接觸， 卻發現幼時遊玩的沙灘海岸線，水中悠游的繽紛魚兒們已不復見， 希望有朝一日能讓海洋生態重返昔日榮景。 因此決定與新北市農業局的農業創生計畫合作，打造升級的體驗， 盼望透過產業轉型，串起區域內的共好與發展，並吸引人口返鄉。 對於自家的漁產品更是充滿信心，他強調「新鮮、不添加藥物」 是最基本的要求。本著「自己不敢吃的東西，絕不賣給別人。」 的健康原則，所有的漁產品都經過嚴格的把關， 堅持把品質最好的產品送到民眾的餐桌上， 自己也在養殖事業發展之餘，關注海洋環境保育。

李勝興身兼導覽員，在海邊上一格一格的結構體， 從台灣九孔鮑養殖業歷史到九孔鮑的生態環境，滔滔不絕的敘述， 該如何辨別九孔跟鮑魚的分別。透過深度的解說， 認識到養殖九孔跟鮑魚差別，也揭開九孔生長的面貌。接著， 端出一道道海鮮大餐來招待大家，九孔鮑與海葡萄的驚喜美味， 不僅好吃更能吃到食材的天然原味，炙燒鮮美九孔的DIY體驗， 絕對會滿足舌尖上的味蕾，李勝興拍著胸脯保證「這絕對是， 你這輩子吃過最好吃的九孔!」，大海就是遊樂場， 常與豐富多樣的海洋生物一起潛水悠游在繽紛璀璨的海底世界， 深植於腦海裡不曾淡忘。將規劃投入食漁文化教育， 以及串聯周邊地區團隊來販售具特色的農漁產品， 希望民眾藉著遊程能吃到東北角純淨的物產， 進而認識台灣海洋生態。

新北市農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦， 協助團隊透過產業轉型，開創漁村體驗，進而形成事業及產業， 吸引人口返鄉，達到農業創生的目標。使貢寮區經濟活絡， 帶動農漁村旅遊產業鏈形成， 歡迎大家一起來體驗美好的漁村旅遊及購買新鮮的漁產品。 欲報名參加「鮮物海味鮮體驗」體驗行程， 請詳洽鮮物本舖FB粉絲專頁(https://www. facebook.com/nicestore888/) 或電洽0980-868-608。

照片來源：新北市政府農業局提供