【楊憲宏專欄】台灣不應繼續「過當管制」完成疫苗接種「想家台僑」和親台人士

桃園市機師職業工會10月28日在兩家國內航空公司位於桃園市的3處防疫旅館，共同發起「黃飄帶運動」，凸顯現行機組員檢疫制度不合理，呼籲政府... 桃園市機師職業工會10月28日在兩家國內航空公司位於桃園市的3處防疫旅館，共同發起「黃飄帶運動」，凸顯現行機組員檢疫制度不合理，呼籲政府重視。飯店內未獲黃飄帶的組員則以毛巾、窗簾等物代替，響應行動。中央社

指揮中心說，「在兼顧國內病毒防護力及國內防疫旅宿、集中檢疫所量能的考量下」將從12月14日開始實施新管制。原則上，仍維持14天檢疫及7天自主健康管理，「不過從非重點高風險國家入境者，只要檢測結果為陰性，可於檢疫第11天返家在家檢疫」，仍然不肯面對，11月國際「疫苗護照」的開放政策，就是對已經完成疫苗接種、PCR檢測陰性的人免隔離的措施。

指揮中心自己表示，「目前國內疫情穩定，疫苗覆蓋率也已達預期，預估年底第一劑涵蓋率可達7成5、第二劑涵蓋率可望達到6成。」既然如此，為什麼不能比照國際標準？



有意思的是，泰國原本開放政策，不列入台灣，外交部急著去爭取，理由是台灣疫情穩定，泰國接受了，讓台灣打兩劑疫苗PCR陰性者，赴泰「免隔離」，可是這些在泰國可以自由行動的台灣人，回到台灣以後，目前規定仍要隔離14+7天。這是怎麼回事啊？指揮中心應該主動解釋一下吧？這種不對等、不互惠的作法，有什麼「科學根據」嗎？泰國不會有意見嗎？特別是，泰國人如果可以來台灣，打兩劑疫苗、PCR 陰性也得關14+7天，泰國輿情能夠忍受這種「不對等」嗎？外交部有想過要如何去說服指揮中心嗎？要未雨綢繆啊！



現在指揮中心只考量「農曆春節將近，旅外國人返鄉心切」的壓力很大，因為台僑很多人已經被擋在國門外一年以上了，超想家的。駐外及僑務單位與立法院都收到很多「苦情申訴」，他們也都一直反映，「呼籲開放」的僑情，卻都被指揮中心否決。

民怨已經開始浮動了，壓力更大了，所以原規劃明年1月1日起才開始實施的農曆春節返鄉檢疫措施，提前半個月改從12月14日開始實施至明年2月14日。可是仍然「為德不卒」。

仔細檢視指揮中心的規定，第一項是正確的，説的是「從重點高風險國家（印度、英國、緬甸）入境者維持入住集中檢疫所14天，將視疫情監測調整國家名單」（最好將中國列入，最近，上海廸士尼，發現一人確診，30000遊客全部被「收押檢疫」）。

但第二項就不太明白了，說的是「非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。」為什麼不能與國際同步，從善如流的，以「疫苗護照」來區分返台者，如果是沒有打疫苗的人，可以依第二項規定執行，沒話說。指揮中心卻不提在國外完成疫苗接種、PCR陰性者，應該得到的待遇？「免隔離」做為選項之一是國際趨勢，怎可視而不見？

指揮中心一方面在境內「熱情」推動兩劑疫苗的施打率，但是對從境外抵台、已完成疫苗接種並檢測陰性的台僑及親台人士極為「冷淡」，怎會有這種差別待遇？

不能理解的是，再以泰國為例，在台灣打兩劑領有黃卡証明的台灣人，可以入境泰國「免隔離」，但是同一個人從泰國回來，入境台灣要「等同於沒有打過疫苗的人」關14+7天。道理是什麼？指揮中心要如何說服大眾呢？情況還不止泰國，未來對應韓國、新加坡、美國、澳洲…都會出現同樣的矛盾。難道是因為政治考量，怕被反對黨攻擊？想返台的僑胞，應該不分藍綠白黃吧？如果支持非執政黨的台僑喜歡目前的隔離政策，也可以自願繼續去住防疫旅館啊！



台灣要走向開放，因為疫苗施打率已經很高了，沒有理由封鎖國境，指揮中心也想這麼做，動機是善意的，但是做出來的動作卻是矛盾的。不知道是哪些專家們做出這種決定？應該公開他們的大名，讓媒體可以去請教一下，為什麼要堅持對完成疫苗接種、PCR 陰性者（被當成塑膠？）進行14+7天的「過當管制」？最保守的日本下周起先開放商務跟留學生入境 ，只要隔離3天就放人。預計將會有更進一步的開放政策。

要超前部署，不只是疫苗，也要備妥特效藥，及其他抗病設備的量能，依科學精神辦事，就讓全民有「邏輯軌道」可以依循。如此一來，指揮中心才能沒有盲點，看清眼前路徑，不致錯失「最佳的境內外開放時機」。迷信「關久一點，拖久一點」就沒事的想法，恐怕反而會誤了台灣走向世界的百年機遇！